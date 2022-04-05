شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يدخل معسكرا استعدادا للأهلى بالقاهرة غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يدخل الفريق الكروى الأول بنادى الاتحاد السكندرى، تحت قيادة مديره الفنى عماد النحاس، معسكرا مغلقا بالقاهرة، غدا الثلاثاء، استعدادا لمباراته أمام الأهلى والمقرر لها الأربعاء الساعة التاسعة والنصف مساء على ملعب السلام.

ويغادر الفريق الإسكندرية فى الواحدة ظهرا من أمام مقر النادى بسموحة والسفر إلى القاهرة، حيث يتناول الفريق وجبة الإفطار بفندق الإقامة، على أن يتدرب فى التاسعة مساء ويضم المعسكر 20 لاعبا.

وتاكد غياب موبولولو وأحمد نبيل مانجه وهشام صلاح ومحمد مجدى، ويسعى عماد النحاس إلى تقديم مباراة قوية أمام الأهلى فى أولى المشاركات مع سيد البلد.

ومن جانبه حرص محمد مصيلحى، رئيس النادى، على حضور التدريب الأخير وطلب من اللاعبين الأداء الرجولى ومصلحة جماهير الاتحاد التى تطالبهم بتصحيح المسار رغم صعوبه المنافس.

وقال النحاس: نسعى لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الأهلى وتقديم أداء مشرف.