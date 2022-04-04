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الامارات | رسميا.. ريال مدريد يتعاقد مع لاعب جديد

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وكالات 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن ريال مدريد الإسباني اليوم الاثنين تعاقده رسميا مع اللاعب البرازيلي فينيسيوس توبياس (18 عاما) قادما من فريق شاختار دونيتسك لمدة موسمين على سبيل الإعارة مقابل 19 مليون يورو.

وسيلعب توبياس في الفريق الثاني لريال مدريد (الفريق الرديف الذي يسمى كاستيا) بقيادة المدرب راؤول غونزاليس، مع إمكانية الاعتماد عليه في الفريق الأول بقيادة المدير الفني الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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