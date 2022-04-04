الامارات | رسميا.. ريال مدريد يتعاقد مع لاعب جديد

شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. ريال مدريد يتعاقد مع لاعب جديد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن ريال مدريد الإسباني اليوم الاثنين تعاقده رسميا مع اللاعب البرازيلي فينيسيوس توبياس (18 عاما) قادما من فريق شاختار دونيتسك لمدة موسمين على سبيل الإعارة مقابل 19 مليون يورو.

وسيلعب توبياس في الفريق الثاني لريال مدريد (الفريق الرديف الذي يسمى كاستيا) بقيادة المدرب راؤول غونزاليس، مع إمكانية الاعتماد عليه في الفريق الأول بقيادة المدير الفني الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news