الامارات | الوحدة يعود للانتصارات والمنافسة والصقور تضع قدماً في دوري الهواة

شكرا لقرائتكم خبر عن الوحدة يعود للانتصارات والمنافسة والصقور تضع قدماً في دوري الهواة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عاد فريق الوحدة إلى الانتصارات عقب تحقيق فوزاً هاماً على فريق الإمارات في عقر داره برأس الخيمة بنتيجة 4-2، ضمن منافسات الجولة 20 من دوري أدنوك للمحترفين، وذلك بعد أن كان قد خسر أمام العين في الجولة الماضية ليحافظ الفريق على مركز الوصيف ويقلص الفارق إلى 4 نقاط مؤقتا مع الزعيم العيناوي، بعد أن وصل إلى النقطة 42، بينما تأزم موقف فريق الإمارات في البقاء بالبطولة بعدما تلقى خسارة جديدة أبقته عند 9 نقاط ليبتعد عن الظفرة صاحب المركز الثاني عشر برصيد 9 نقاط كاملة وهو ما يأزم موقف الفريق الذي أصبح يحتاج إلى معجزة من أجل البقاء في البطولة.

ولم يجد فريق الوحدة صعوبة في المباراة بعد أن نجح في إحراز هدف مبكر عن طريق السوري عمر خربين، في الدقيقة 15، وأضاف البرازيلي فابيو، الهدف الثاني بعدها بـ 10 دقائق لينهي المباراة معنوياً أمام الصقور الذي نجح في إحراز هدف تقليل الفارق قبل نهاية الشوط الأول وبالتحديد في الدقيقة 41 عن طريق سعيد الكعبي، وفي الشوط الثاني أحرز جواو بيدرو، الهدف الثالث من ركلة جزاء، ثم أكمل السوري عمر خربين، رباعية الوحدة في الدقيقة 60.

وأحرز الإمارات هدف تقليل الفارق في الدقيقة 63 عن طريق المغربي وليد صبار، لتنتهي المباراة بفوز الوحدة بنتيجة 4-2.

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