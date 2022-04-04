الامارات | الظفرة يخمد "بركان عجمان".. ويعزز حظوظه في دوري أدنوك للمحترفين

شكرا لقرائتكم خبر عن الظفرة يخمد "بركان عجمان".. ويعزز حظوظه في دوري أدنوك للمحترفين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حافظ فريق الظفرة على سجله الخالي من الهزائم للمباراة الثالثة على التوالي إثر فوزه الثمين الذي حققه مساء اليوم الاثنين على ضيفه عجمان بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعت بين الفريقين على استاد حمدان بن زايد ضمن الجولة 20 لدوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم.

وكان "فارس الظفرة" فاز على خورفكان 4-1 في الجولة 18، وفرض التعادل خارج ملعبه على اتحاد كلباء 2-2 في الجولة 19، قبل أن يتخطى عقبة "البركان" اليوم.

ورفع الظفرة رصيده إلى 18 نقطة مبتعداً قليلاً عن دائرة الخطر، بينما تجمدت نقاط عجمان عند 25 نقطة.

وسجل مدافع عجمان هدف اللقاء الأول بالخطأ في مرماه في الدقيقة 36، وأضاف وليد عمبر الهدف الثاني في الدقيقة 83، قبل أن يختتم البرازيلي لوكاس سيلفا الثلاثية في الدقيقة 86.

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