نتائج الأخضر أمام منتخبات مجموعته تنذر بالخطر

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وإلى جانب أن المجموعة تضم منتخبات لديها أفضل اللاعبين على مستوى العالم في مقدمتهم صائدا الجوائز الفردية، الأرجنتيني ليونيل ميسي، والبولندي روبرت ليفاندوفسكي، فإن نتائج الأخضر السابقة أمام منتخبات مجموعته المونديالية لم تكن سعيدة، حيث فشل في تحقيق أي فوز، بينما كانت أفضل نتائجه هي التعادل، وذلك قبل زيادة عدد اللاعبين المحترفين خارجيا بمنتخبات المجموعة، كما هو حال المنتخب المكسيكي الذي يتوزع لاعبوه على الدوري الإسباني، والمنتخب البولندي الذي يفرض لاعبوه أنفسهم بالدوري الإنجليزي، وكذلك الإيطالي والهولندي، أما المنتخب الأرجنتيني فيتسيد كبرى الدوريات الأوروبية.
وسبق أن واجه المنتخب السعودي نظيره المكسيكي 5 مرات، والأرجنتيني، 4 مرات، والبولندي 3 مرات.
مدربو الأخضر في المواجهات الـ12
أمام الأرجنتين:
- البرازيلي كارلوس ألبرتو بيريرا
- الهولندي فرانك ريكارد
- البرازيلي نيلسينو مارتينيز
أمام بولندا:
- الأرجنتيني خورخي سولاري
- البرازيلي ماركوس باكيتا
- الوطني محمد الخراشي
أمام المكسيك:
- الألماني أوتو فيستر
- البرازيلي زي ماريو
- البرازيلي كارلوس ألبرتو بيريرا
- الوطني محمد الخراشي
- التشيكي ميلان ماتشالا
التصنيف الدولي لمجموعة الأخضر
- الأرجنتين: الرابع برصيد 1765.13
- المكسيك: التاسع برصيد 1658.82
- بولندا: الـ26 برصيد 1658.82
- السعودية: الـ49 برصيد 1444.69
مسجلو أهداف الأخضر في المنتخبات الثلاثة
في مرمى الأرجنتين:
- ماجد عبدالله
- سعيد العويران
- هرنان دياز (بالخطأ في مرماه)
في مرمى بولندا:
- سامي الجابر
- رضا تكر
في مرمى المكسيك:
- نواف التمياط
- مانويل فيدريو (بالخطأ في مرماه)
الأخضر أمام الأرجنتين:
- واجه الأرجنتين في 4 مباريات رسميا ووديا
- في 6 يوليو 1988 تعادلا 2/2 بكأس أستراليا الذهبية.
- في 16يوليو 1988 فازت الأرجنتين 2/ 0 بكأس أستراليا الذهبية.
- تواجها للمرة الثالثة في 20 أكتوبر 1992 بالرياض ضمن كأس القارات وفازت الأرجنتين 3/ 1.
- في 14 نوفمبر 2012 التقيا بالرياض وديا وتعادلا 0/0.
- سجل الأخضر 3 أهدف في الأرجنتين واستقبل منها 7 أهدف.
الأخضر أمام بولندا:
- تواجها 3 مرات خسرها الأخضر جميعا رغم إقامة آخر مواجهتين بالرياض.
- في 13 أبريل 1994 تواجها وديا في كان الفرنسية وفازت بولندا 1/ 0.
- في 10 ديسمبر 1994 التقيا وديا بالرياض وفازت بولندا 2/ 1.
- في 28 مارس 2006 التقيا وديا بالرياض وفازت بولندا 2/ 1.
- سجل الأخضر هدفين في بولندا وتلقت شباكه 5 أهداف.
الأخضر أمام المكسيك:
- تواجها 5 مرات، 4 منها انتهت بفوز المكسيك وحدث التعادل مرة واحدة.
- اللقاء الأول جرى في 6 يناير 1995 بالرياض ضمن كأس القارات وفازت المكسيك 2/ 0.
- التقيا في 11 أكتوبر 1995 وديا في لوس أنجلوس وفازت المكسيكي 2/ 1.
- اللقاء الثالث جرى في 14 ديسمبر 1997 بالرياض ضمن كأس القارات وفازت المكسيك 5/ 0. في 3 يونيو 1998 التقيا وديا في فرنسا وتعادلا 0/0.
- آخر مواجهة بينهما جرت في 25 يوليو 1999 ضمن كأس القارات بالمكسيك وخسرها الأخضر 1/ 5.
- سجل الأخضر هدفين في المكسيك وتلقت شباكه 14 هدفا.
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