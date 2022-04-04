شكرا لقرائتكم خبر عن عبد القادر وياسر إبراهيم وعواد بالتشكيل المثالي بالجولة 6 لأبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواجد ثنائى الاهلى أحمد عبد القادر وياسر إبراهيم، ومحمد عواد، حارس مرمى نادى الزمالك، في التشكيل المثالى للجولة السادسة من دور المجموعات في دورى أبطال أفريقيا لكرة القدم.

ونشر الحساب الرسمي لبطولة دورى أبطال أفريقيا على موقع "تويتر"، التشكيل المثالى للجولة السادسة معلقا عليها: 2 من الأهلى، 2 من الوداد، 2 من ماميلودي صنداونز، ولاعب من الترجى والرجاء والزمالك والنجم الساحلى وجوانينج جالاكسى.. تشكيل الجولة السادسة من دوري أبطال إفريقيا".

وأنهى فريق الأهلى مشواره فى دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا، بعدما بات آخر المتأهلين إلى الدور ربع النهائي، وتأهل الأهلى إلى ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا بفوزه على الهلال السودانى بهدف دون رد، فى الجولة السادسة، ليواصل بطل مصر حملة الدفاع عن اللقب الذى حققه فى العامين الماضيين.

وينتظر الأهلى بعد احتلاله وصافة المجموعة الأولى، أحد الفرق المتصدرة من المجموعات الثانية أو الثالثة أو الرابعة، حسب القرعة، وسيتجنب الأهلى الاصطدام مع صن داونز فى ربع نهائى النسخة الحالية من دورى أبطال إفريقيا، بعد أن لعبا سويًا فى دور المجموعات، وذلك يعنى أن الأهلى سيواجه فريقًا عربيًا فى الدور ربع النهائي، وسيكرر أحد "الديربيات العربية" فى دورى أبطال إفريقيا، وتمكن الرجاء المغربى من الظفر بصدارة المجموعة الثانية، وفى المجموعة الثالثة نجح الترجى التونسى فى خطف الصدارة، أما المجموعة الرابعة، تصدرها الوداد المغربي.