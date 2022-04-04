شكرا لقرائتكم خبر عن الصيد يحصد المراكز الأولى في بطولة الجمهورية لكرة السرعة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح لاعبو ولاعبات كرة السرعة بنادى الصيد تحقيق المراكز الأول ببطولة الجمهورية التى أقيمت باستاد القاهرة، وقد أسفرت نتائجهم عن ما يلى:

توج مهند حسام ومحمد طارق بالمركز الأول زوجى تحت 21 سنة، كما فازت مريم شريف واشرقت نبيل بالمركز الثانى زوجى تحت 21 سنة.

وحصدت أشرقت نبيل المركز الثانى فردى تحت 19سنة، فيما حقق محمد طارق المركز الثالث فردى تحت 21 سنة.

واحرز فريق الشباب تحت 21 سنة المركز الثالث فى منافسات التتابع، وضم التشكيل اللاعبين مهند حسام ومحمد طارق وعمر احمد ومحمود مجدى .

كما حقق فريق الجماعى المختلط تحت 21 سنة المركز الثالث فى منافسات التتابع، بتشكيل ضم كلا من ملك عما د واشرقت نبيل ومحمد طارق وعمر احمد.

ويتكون الجهاز الفنى والإدارى، من الدكتورة رضوى الشرقاوي مدير فنى، ومحمد فاروق مدرب عام، وحامد على مدرب ناشئين، ومحمد حنفى ادارى.



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