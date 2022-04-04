شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يواجه المقاولون وديا غدا استعدادا لـ"فيوتشر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادى سيراميكا نظيره المقاولون العرب وديا غدا الثلاثاء، في إطار استعدادات الفريقين لاستكمال منافسات مسابقة الدورى المصرى الممتاز بعد انتهاء فترة التوقف الدولى الماضية.

وخاض سيراميكا اليوم مباراتين تجريبيتين، وفقًا لرؤية هيثم شعبان، المدير الفني، فاز فى المباراة الأولى على نادي بني مزار بنتيجة 0/5، بينما فاز في المباراة الثانية على نادي القصاصين بنتيجة 0/8.

يرفض هيثم شعبان الاسترخاء، وطالب لاعبيه بالجدية والالتزام خلال التدريبات، حيث يحرص على الاجتماعات المستمرة مع لاعبيه قبل التدريبات للتحدث حول بعض الأمور الفنية الخاصة بالاستعداد والتحضير للمرحلة المقبلة لفريق سيراميكا.

ويواجه سيراميكا فيوتشر يوم 15 أبريل المقبل على ملعب المقاولون العرب في التاسعة النصف مساء ضمن الجولة الرابعة عشرة من بطولة الدوري الممتاز، حيث يحتل الفريق المركز العاشر في جدول الدوري برصيد 14 نقطة.

وبعد مرور 13 جولة يعد فريق سيراميكا أكثر الفرق تحقيقا للتعادل برصيد 8 مباريات،حيث يحتل المركز العاشر في ترتيب جدول الدورى العام برصيد 14 نقطة بعد أن خاض 13 مباراة فاز في مباراتين وخسر 3 مباريات.

وصعد سيراميكا إلى المركز العاشر في جدول ترتيب الدورى العام برصيد 14 نقطة جمعهم من الفوز في مباراتين والتعادل في 8 مباريات والخسارة في 3 مواجهات ونجح لاعبوه في تسجيل 12 هدفا بينما سكنت شباكهم 13 هدفا.