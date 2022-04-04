شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا: شيكابالا أحرف لاعب في مصر ..ولو الأهلى طلب مني ألعب لبيراميدز هوافق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى محمود عبد المنعم كهربا، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، والمعار إلى صفوف نادى هاتاى التركى، أن محمود عبد المنعم شيكابالا، لاعب الزمالك، هو أحرف لاعب فى مصر.

وأضاف كهربا خلال تصريحاته التلفزيونية: "دى حقيقة فهو حريف بصراحة ومينفعش حد يكذب ده، وإنجازاته لا تليق بموهبته؛ لأن فى الزمالك محدش بيساعده أنهم يحصلوا على بطولات".

وأكد كهربا أنه لا يحب الجري وراء الترند ولا يحب الصخب حول مسيرته، موضحا أنه يركز في عمله ويجتهد من أجل العودة لمستواه ولمنتخب مصر.

ودافع كهربا عن اتهامه بعلاقات نسائية قائلا: "معرفش سبب إشاعات الستات معايا وفى ناس كتير بتبقى عايزة ترند وشهرة، وأنا عمري ما جريت ورا الترند ومش محتاج ترند".

وعن تفضيله للأهلي على الزمالك قال كهربا: "أن دكة الأهلي أحسن من اللعب أساسي في الزمالك، ولو الاهلي طلب مني أروح بيراميدز هعمل كده وأنا تحت أمر الاهلي في أي وقت".