شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يرفع المعدل البدني للاعبين قبل مواجهة بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ أحمد سامي، المدير الفني لفريق كرة القدم بنادي سموحة، الاستعداد بشكل قوي وتجهيز لاعبيه، وذلك لمواجهة بيراميدز، المقرر لها يوم 13 أبريل الجاري على ملعب استاد الإسكندرية في التاسعة والنصف مساء ضمن مباريات الجولة الرابعة عشر من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

ويخوض سموحة غدا مباراة ودية أمام فريق المجد السكندري، وذلك على ملعب نادي سموحة في إطار الاستعدادات لمواجهة بيراميدز.

يسعى سامى لتجهيز عناصر قوته خاصة في الخط الهجومي المتمثلة في حسين فيصل ومروان حمدي، لقيادة هجوم الموج الأزرق لمواجهة بيراميدز، ورفع المعدل البدني للاعبين.

وطالب سامي لاعبيه ببذل جهد مضاعف في مباراة بيراميدز لحصد الثلاث نقاط، والاستمرار في المربع الذهبي للمشاركة في البطولات الإفريقية.

يحتل سموحة المركز الرابع بجدول ترتيب الدورى برصيد 23 نقطة، حيث فاز في 6 مواجهات وتعادل في 5 وتعرض للهزيمة مرتين.