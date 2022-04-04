شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قرعة مجموعات سلاح الشيش شباب وشابات ببطولة العالم للمبارزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق غدًا الثلاثاء منافسات الفردي لسلاح الشيش شباب وشابات ببطولة العالم للمبارزة ، المقامة بمجمع حمدان الرياضي بدبي بالإمارات العربية المتحدة في الفترة من 2 حتى 10 أبريل الجارى

واسفرت القرعة عن وقوع اللاعبات في المجموعات التالية:

تلعب عليا وائل في المجموعة السادسة، والتي تضم كلًا من الرومانية تيودورا سوفران، والمكسيكية فاليرا سواريز، ولاعبة الفليبين ماريانا أندريا، والبريطانية كارولينا ستوتشبيري، والأسبانية كارمين أوسيبندي، والإسرائيلية شيرا سوشير.

عائشة عبدالحميد في المجموعة العاشرة مع لاعبة الفليبين أنييكا باتريك، والكرواتية دورجا بلازيك، والتونسية نوران بشير، ولاعبة سنغافورة دينيس وان جينك، والمجرية إريكا نيكيفور، والأرمنية أيدا ألويان.

وتتواجد لوجين خالد في المجموعة الثالثة عشر مع البرازيلية تاليا كالازانس، والإماراتية نوار البيكري، و الأسترالية جيورجيتي سويني، والسنغافورية كامي شانج، والهولندية إليسي بوتين، والألمانية ساره لوكا هولاند.

وأخيرًا جاءت ملك حمزة في المجموعة ال 19 مع الأسبانية كلودا بورتيلو، ولاعبة الدنمارك ثيا كارلسين، ولاعبك النمسا ماري فابيانك، ولاعبة كازاخستان صوفيا أكتيفا، والإيطالية إريني بيرتيني.

وتنطلق بطولة سلاح الشيش ناشئات في تمام الساعة 8:10 صباحًا بتوقيت القاهرة، بمشاركة 149 لاعبة، يتأهل منهم 112 لاعبة لدور ال 128.

بينما جاءت قرعة مجموعات منافسات الفردي لسلاح الشيش شباب كالتالي:

يتواجد عبدالرحمن طلبة في المجموعة التاسعة مع الفرنسي أنس أنان، ولاعب جورجيا نيكولوز ميلاشيفيلي، والإماراتي عيسى الزاروني، ولاعب الدنمارك كريستوفير هورن، والتونسي محمد فادي نفذي، ولاعب استراليا جوسيف جلاسن.

وجاء يحيي ماضي في المجموعة ال 14 مع لاعب ماليزيا يو شين هينج، ولاعب أوزبكستان مسلمبيك ميرزاليموف، واليوناني أرتيميوس تزوفانيس، ولاعب كرواتيا لوفرو بروسولي، والهندي نينجثوبا سوخام، ولاعب استراليا نالين شاندران.

ويلعب يوسف فوده في المجموعة ال 23 مع لاعب الفليبين لاندون جينير، والبريطاني دافيد ويليامز، ولاعب التشيك فوجتيك هوليمي، والسلوفاكي بينديجوز جيوريجي، والفرنسي أدرين سبيشيجر، ولاعب سلطنة عمان أحمد كيسكيس.

وفي المجموعة ال 25 يأتي لاعب المنتخب المصري عبدالرحمن فوده مع المجري ألبيرت بجداني، والأرجنتيني فرانكو مارشيتي، والصربي دوسان زيليكوفيك، والإسرائيلي إيتان ليمبيرجير، والمهدي ديني سيبنج كنسام.

وتنطلق منافسات الشباب في تمام الساعة السادسة صباحًا بتوقيت القاهرة، بمشاركة 180 لاعب، يتأهل منهم 132 لاعب إلى دور ال 265.

الجهاز الفني والإداري للبعثة

ويضم الجهاز الفني والإداري للبعثة كل من: شريف البكري مديرًا فنيًا لسلاح السيف ومحمود جندية مدربًا لسلاح السيف، والسيد سامي مديرًا فنيًا لسلاح سيف المبارزة، وخالد بوهديمة مدربًا لسلاح سيف المبارزة، ومصطفي نهاد ومؤمن مجدي مدربان لسلاح الشيش، ويوسف حسن أخصائي علاج طبيعي، وغادة عاطف أخصائية تأهيل، ويرأس البعثة عضوي مجلس الإدارة أيمن منير وأماني البحيري رؤساء البعثة، ويرافقهم أيمن غنيم مدير إداري.