شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار غياب محمد هاني عن الأهلي أمام الاتحاد السكندري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستمر غياب محمد هاني ظهير أيمن الأهلي عن مباراة فريقه ضد الاتحاد السكندري يوم الأربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة الـ11 من عمر مسابقة الدوري المصري، بسبب عدم تماثله للشفاء التام من الشد في العضلة الضامة الذي تعرض له في مباراة بيراميدز بالدوري وتجددت خلال مشاركته في مباراة المريخ السوداني بدوري أبطال إفريقيا.

ويؤدي محمد هاني برنامج تأهيلي على هامش تدريبات الأهلي الجماعية من أجل التعافي من الإصابة والعودة للماركة في تدريبات فريقه الجماعية ومن ثم المشاركة في المباريات الرسمية.

واستقر الجهاز الفني للأهلي على استمرار الدفع بكريم فؤاد في قيادة الجبهة اليمنى للأهلي في مباراته ضد الاتحاد السكندري، لاسيما بعد تألقه في مباراة فريقه السابقة ضد الهلال السوداني وتقديمه أداء جيد على المستويين الدفاعي والهجومي وكان أحد نجوم المباراة.

ويستأنف فريق الأهلي تدريباته الجماعية اليوم الاثنين بدون راحة عقب الفوز على الهلال السوداني بسبب ضيق الوقت قبل التحضير لمباراته ضد الاتحاد السطندري يوم الأربعاء المقبل.

ويتربع الأهلي على قمة الدوري برصيد 28 جمعهم من 9 انتصارات وتعادل وحيد ويسعى لمواصلة عروضه القوية أمام زعيم الثغر بعد العودة لمنافسات المسابقة المحلية.