حصاد الرياضة المصرية اليوم الإثنين 4 أبريل 2022

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الإثنين 4 أبريل 2022 العديد من الأخبار الرياضية المهمة وأبرزها، أحمد عبد القادر سلاح موسيماني للحسم في الأهلي، الإسماعيلى يفاوض وكيل شيلونجو لحل أزمة عقوبة الـ 135 ألف دولار وديا.

الإسماعيلى يفاوض وكيل شيلونجو لحل أزمة عقوبة الـ 135 ألف دولار وديا

فتح مسئولو النادى الإسماعيلى باب التفاوض مع وكيل أعمال الناميبى بينسون شيلونجو مهاجم الدراويش السابق لحل أزمة العقوبة المقدرة بـ135 ألف دولار قبل انتهاء مهلة الـ45 يوماً، خوفاً من صدور قرار من الاتحاد الدولى الفيفا بحرمان النادى من التعاقد مع لاعبين فى 3 فترات قيد.

أحمد عبد القادر سلاح موسيماني للحسم في الأهلي

بات أحمد عبد القادر لاعب الأهلي أحد أهم أسلحة الجهاز الفني للفريق خلال الفترة الأخيرة بفضل قدرات اللاعب وإمكانياته الفنية العالية. قرر بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي عقد جلسة خاصة مع الموزمبيقي لويس ميكيسوني لاعب الفريق من أجل توجيه عدة رسائل له خاصة بمستواه ومستقبله مع المارد الأحمر.

منتخب مصر يستعد لتصفيات أمم أفريقيا 2023 في يونيو المقبل

يترقب مسئولو اتحاد الكرة قرعة تصفيات كأس الأمم الأفريقية المقرر إجراءها خلال منتصف شهر إبريل الجاري ، استعدادًا لبطولة أمم أفريقيا المقرر لها يونيو 2023 بكوت ديفوار.

تطورات محاولات الأهلي لتدعيم مركز حراسة المرمى في الصيف

يضع مسئولو النادي الأهلي أولوية للتعاقد مع حارس مرمى خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بإعتباره أحد أهم المراكز التى طالب الجهاز الفني بتدعيمها خلال ميركاتو الصيف القادم.

دخل مسئولو نادى الزمالك فى مفاوضات جادة مع محمود جاد حارس مرمى فريق نادى إنبى من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية بنهاية الموسم الجارى، وعقب انتهاء عقوبة ايقاف القيد للقلعة البيضاء التى طبقت على الفريق لفترتيبن قيد، من بداية الموسم الجارى، الأمر الذى حرم الزمالك من إبرام أى صفقات جديدة، لاسيما أن مجلس الإدارة فى الوقت الحالى يرصد احتياجات الجهاز الفنى بقيادة البرتغالى جوسفالدو فيريرا من أجل العمل على تلبيتها.