شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يجدد مفاوضاته مع إنبى لضم محمود جاد فى الصيف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - جدد مسئولو نادى بيراميدز مفاوضاتهم مع نظرائهم في إنبى للحصول على خدمات محمود جاد حارس مرمى المنتخب الوطنى والفريق البترولى في الانتقالات الصيفية القادمة في ظل حاجة الفريق السماوى لحارس مرمى شاب حتى يكون نواة لهذا المركز في المستقبل للنادى الذى يسعى للمنافسة على البطولات والألقاب.
ينتظر محمود جاد نتيجة المفاوضات بين ناديه إنبى ومسئولى بيراميدز خصوصا أن الحارس الشاب يرغب في تجديد طموحه بالانتقال إلى الفريق السماوى ولكنه مرتبط بعقد مع ناديه ولن يرحل إلا عن طريق موافقتهم.
ويكثف مسئولو نادى إنبى، من محاولات البحث عن حارس مرمى جديد تحسبا لرحيل محمود جاد إلى نادى بيراميدز في الانتقالات الصيفية القادمة، خصوصا أنهم ينوون التعاقد مع حارس مرمى من الدرجة الثالثة يناسب إمكانيات وقدرات النادى البترولى المالية.
من ناحية أخرى أنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى ودياته التي خاضها خلال فترة التوقف الدولى استعدادا لمواجهة طلائع الجيش فى المباراة المقرر لها 14 أبريل الجارى ضمن منافسات الجولة 14 من عمر مسابقة الدورى العام.
وخاض الفريق البترولى 4 وديات خلال فترة التوقف الدولى بدأها بمواجهة "فريق كهربا" ثم فاز الفريق البترولى على نظيره مصر المقاصة بهدفين نظيفين وديا وتعادل مع نظيره غزل المحلة سلبيا وفازت كتيبة حلمى طولان على المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدف.
وحرص حلمى طولان، المدير الفني لفريق إنبى، على تجهيز لاعبيه وعلاج الأخطاء الفنية التى وقعوا فيها خلال الفترة الماضية، وتسببت فى نزيف الفريق البترولى للنقاط قبل مواجهة طلائع الجيش فى المباراة المقرر لها 14 أبريل المقبل ضمن منافسات الجولة 14 من عمر مسابقة الدورى العام.
ويدخل الفريق البترولى معسكرا مغلقا يوم الأربعاء 13 أبريل الجارى لوضع الرتوش النهائية على اختيار العناصر التي يخوض بها مواجهة طلائع الديش بالدورى العام.