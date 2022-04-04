شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يجدد مفاوضاته مع إنبى لضم محمود جاد فى الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جدد مسئولو نادى بيراميدز مفاوضاتهم مع نظرائهم في إنبى للحصول على خدمات محمود جاد حارس مرمى المنتخب الوطنى والفريق البترولى في الانتقالات الصيفية القادمة في ظل حاجة الفريق السماوى لحارس مرمى شاب حتى يكون نواة لهذا المركز في المستقبل للنادى الذى يسعى للمنافسة على البطولات والألقاب.

ينتظر محمود جاد نتيجة المفاوضات بين ناديه إنبى ومسئولى بيراميدز خصوصا أن الحارس الشاب يرغب في تجديد طموحه بالانتقال إلى الفريق السماوى ولكنه مرتبط بعقد مع ناديه ولن يرحل إلا عن طريق موافقتهم.

ويكثف مسئولو نادى إنبى، من محاولات البحث عن حارس مرمى جديد تحسبا لرحيل محمود جاد إلى نادى بيراميدز في الانتقالات الصيفية القادمة، خصوصا أنهم ينوون التعاقد مع حارس مرمى من الدرجة الثالثة يناسب إمكانيات وقدرات النادى البترولى المالية.