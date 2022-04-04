شكرا لقرائتكم خبر عن تصدى محمد عواد ضمن أفضل تصديات الجولة السادسة بدورى أبطال أفريقيا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - اختار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، تصدى محمد عواد، حارس مرمى نادى الزمالك أمام ساجرادا الأنجولى، ضمن أفضل تصديات الجولة السادسة في دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، والتي ودعها الزمالك بعد احتلاله المركز الثالث في مجموعته.
ونشر الحساب الرسمي لبطولة دورى أبطال أفريقيا على موقع "تويتر"، فيديو لأفضل التصديات معلقا عليه: "تصديات حاسمة.. الجولة السادسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا شهدت العديد من التصديات المذهلة".
وافتتح الزمالك مشواره فى دوري أبطال افريقيا بالتعادل مع بترو اتلتيكو بهدفين لكل فريق، ثم تعادل مع ساجرادا سلبيا، ثم خسر الفارس الأبيض من نظيره الوداد المغربى ذهابا 3-1 وإيابا 1-0، ثم تعادل الزمالك سلبياً مع بترو اتلتيكو فى الجولة الأخيرة، وفى الأخير تعادل سلبيا مع ساجرادا فى القاهرة.