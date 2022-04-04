شكرا لقرائتكم خبر عن تصدى محمد عواد ضمن أفضل تصديات الجولة السادسة بدورى أبطال أفريقيا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، تصدى محمد عواد، حارس مرمى نادى الزمالك أمام ساجرادا الأنجولى، ضمن أفضل تصديات الجولة السادسة في دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، والتي ودعها الزمالك بعد احتلاله المركز الثالث في مجموعته.

ونشر الحساب الرسمي لبطولة دورى أبطال أفريقيا على موقع "تويتر"، فيديو لأفضل التصديات معلقا عليه: "تصديات حاسمة.. الجولة السادسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا شهدت العديد من التصديات المذهلة".

وتعادل سلبيًا فريق الزمالك مع نظيره ساجرادا الأنجولى فى المباراة التى جمعتهما مساء الجمعة، على ستاد القاهرة الدولى، في الجولة الأخيرة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، لينهى الزمالك دور المجموعات بدون تحقيق أى انتصار.