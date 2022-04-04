البدري يكشف "تعديل الشرط الجزائي" في عقده مع اتحاد الكرة بعد التوقيع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

كشف حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر السابق، تفاصيل تعديل الشرط الجزائي في عقده مع الاتحاد المصري لكرة القدم، بعد توقيع عقود تدريب المنتخب الوطني.

وقال البدري في تصريحات عبر قناة "المحور": "هل حصلت على الشرط الجزائي؟ كان الشرط الجزائي هو عندما يتم إقالتي من قبل اتحاد الكرة، أحصل على شهرين وإذا قررت أن أرحل أدفع شهرين".

وأوضح: "قرأت المسودة وقمت بالإمضاء بحسن نية، وكان مكتوب أن أدفع شهرين، هل رأينا هذا موجود في شرط جزائي من قبل؟".

وتابع: "كان هناك 3 نسخ، نسخة معهم ونسخة معي، والنسخة التي معي مكتوب فيها أنه إذا قرروا إقالتي أن أقوم بدفع شهرين".

وواصل البدري: "أنا لم أتعامل مع فينجادا وقابلته مرتين وكان كل الحديث يسرد ما يريد فعله، ووقتها لم أكن متفرغاً لهذا الكلام، واسألوا أحمد مجاهد لماذا كان يحصل على أموال".

وأكمل مدرب منتخب مصر السابق: "لم اسأل أحمد مجاهد عن ذلك الأمر، وما تم عرضه عليَ أن هناك مدير فني أجنبي قادم لاتحاد الكرة، ولم أشغل بالي بهذا الأمر، لأن فينجادا له عمله وأنا لدي عملي وكنت مضغوط، وكان دوري في الخطة التي وضعها فينجادا هو وضع تصور لجداول الدوري وفي نفس الوقت كيفية إعداد المنتخب".

واختتم البدري تصريحاته: "أنا لم أفشل، كنت أول المجموعة ومتأهل لبطولة الأمم الأفريقية، وتمت إقالتي بسبب أهدافهم الخاصة ولا أستطيع قولها لأن هناك أشياء يجب أن يبحث الناس فيها وهناك منصفين يقولون أنني اتظلمت وحققت أهدافي، وأرفض كلمة فشلت لأنني حققت أهدافي وكنت في طريقي للتأهل لكأس العالم وكان هناك أشخاص خائفين أن أحقق هذا الإنجاز".