بالفيديو.. تريزيجيه يصنع هدف فوز باشاك شهير في صدام مصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

ساهم الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه في فوز فريقه إسطنبول باشاك شهير على مالاتيا سبور ضمن منافسات الجولة الـ31 من الدوري التركي الممتاز.

وشارك تريزيجيه بشكل أساسي في تشكيل باشاك شهير، في مواجهة مواطنه كريم حافظ الذي لعب أساسيا أيضا لمالاتيا سبور.

وسبق وأن تزامل حافظ وتريزيحيه في نادي قاسم باشا التركي قبل انتقال الأخير لأستون فيلا الإنجليزي الذي انتقل منه إسطنبول باشاك شهير على سبيل الإعارة.

وجاء هدف باشاك شهير في الدقيقة الـ26 من صناعة محمود تريزيجيه، بعدما مر من الجهة اليسرى وتوغل داخل منطقة الجزاء ليمرر الكرة أرضية إلى دانييل اليكسيتش ويحولها داخل شباك مالاتيا سبور.

وتم استبدال تريزيجيه في الدقيقة الـ72، حيث دفع مدرب باشاك شهير باللاعب إيمري كولاك بدلا منه في الثلث ساعة الأخيرة من اللقاء.

كما غادر كريم حافظ في الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

وبهذه النتيجة، رفع إسطنبول باشاك شهير رصيده إلى 50 نقطة محتلا المركز السادس في جدول الدوري التركي، فيما ظل مالاتيا سبور متذيلا للترتيب وفي جعبته 20 نقطة.

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