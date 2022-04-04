فلافيو ومعين الشعباني يشاركان في سحب قرعة ربع نهائي دوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سعيد:

أرسل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، دعوة رسمية لكل من أمادو فلافيو مهاجم الأهلي السابق، ومعين الشعباني المدير الفني للمصري البورسعيدي للمشاركة في سحب قرعة دور ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا.

ومن المنتظر أن تقام مراسم سحب قرعة دور ربع نهائي لدوري أبطال أفريقيا غدًا الثلاثاء في تمام الساعة الثالثة عصرًا.

وتوج معين الشعباني بلقب دوري أبطال أفريقيا مع الترجي التونسي مرتين، مواسم 2017-2018، و2018-2019.

وفاز فلافيو مع الأهلي بلقب دوري الأبطال في 3 مناسبات مواسم، 2004-2005، و2005-2006، و2007-2008.

ويشارك في دور ربع النهائي صنداونز والأهلي عن المجموعة الأولى، الرجاء ووفاق سطيف عن المجموعة الثانية، الترجي التونسي وشباب بلوزداد المجموعة الثالثة، الوداد وبترو أتلتيكو عن المجموعة الرابعة.

أمام الأهلي 3 احتمالات في قرعة دوري أبطال أفريقيا، حيث سيلتقي مع أحد الفرق المتصدرة لمجموعاتها، بعد أن جاء النادي الأحمر وصيفاً عن مجموعته، الرجاء المغربي، الترجي التونسي، الوداد البيضاوي المغربي.