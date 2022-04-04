6 ملفات على طاولة خالد العوضي في إدارة النشاط الرياضي للأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالحكيم طه:

تسلَّم خالد العوضي مدير النشاط الرياضي بالأهلي مهام منصبه قبل ساعات قليلة بناء على قرار مجلس الإدارة الذي عقد مساء الجمعه الماضي بمقر مدينة نصر.

وشهد النادي ظهر السبت عملية التسليم والتسلم من رؤوف عبدالقادر مدير النشاط الرياضي السابق والذي أنتهي تعاقده وتم توجيه الشكر له لجهوده علي مدار السنوات الماضية، إلى خالد العوضي في حضور عماد حلمي المدير المالي للنادي.

ورغم أن خالد العوضي تسلم بشكل عملي مهام المنصب والمكتب صباح أمس الأحد أي قبل 48 ساعة فقط ولكنه فرض حظراً كاملاً على نفسه بهدف التركيز في العديد من الملفات التي يبحث في إنجازاها.

وأفاد مراسل الخليج 365 أن خالد العوضي يسارع الوقت ويعقد العديد من الاجتماعات بهدف حسم 6 ملفات وهي:

- التعاقد مع مدير فني أجنبي للفريق الأول لكرة اليد بناء على تكليف من مجلس الإدارة في اجتماعه الأخير، ويدرس العوضي بالتشاور مع ياسر لبيب رئيس جهاز كرة اليد العديد من الملفات وبدأ بالفعل التفاوض وهناك أسماء كبيرة يتم الحديث معها حالياً.

- صفقات اليد: بدأ خالد العوضي في تفعيل التقرير الذي تسلمه من ياسر لبيب ،الخاص بصفقات للموسم الجديد وهناك عمل كبير يتم حالياً لإنجاز العديد من الملفات، خاصة أن مجلس إدارة النادي منحه كافة الصلاحيات والإمكانيات لتكوين فريق قوي للموسم الماضي.

- تشكيل الأجهزة: يعقد العوضي العديد من الإجتماعات بهدف وضع تصور لتشكيل الأجهزة الفنية للفرق الجماعية والفردية في النشاط الرياضي لتقديمها لمجلس الإدارة بعد انتهاء الموسم.

- دعم فريق الطائرة: يعقد خالد العوضي خلال ساعات اجتماعاً مع الجهاز الفني ولاعبي فريق الطائرة لدعمهم نفسياً بعد خسارة لقب الدوري خاصة أن الموسم لم ينته بالنسبة لهم وسيكون هناك دعم بصفقات جديدة حسب ما يحتاج الجهاز الفني للفريق.

- فريق السلة: يسعى خالد العوضي لتجديد تعاقد اوجستي المدير الفني لفريق السلة بجانب تلبية احتياجاته الفنية وما يطلبه للموسم الجديد.

- اللعبات الفردية: يملك خالد العوضي مشروعاً كبيراً يهدف إلى زيادة الأبطال في اللعبات الفردية بالنسبة للأهلي.