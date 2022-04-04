تريزيجيه يصنع هدفًا لباشاك شهير أما مالاتيا سبور بالدوري التركي (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عز الكلاوي:

نجح محمود حسن تريزيجيه لاعب باشاك شهير، من صناعة هدف تقدم فريقه مالاتيا سبور في الدوري التركي.

ويواجه باشاك شهير نظيره مالاتيا سبور في المباراة التي تجمع بينهما في إطار الجولة 31 من الدوري التركي الممتاز.

واستطاع تريزيجيه في الدقيقة 26 من المرور من الجهة اليسر ودخل منطقة الجزاء ومرر الكرة عرضية أرضية سجلها دانييل اليكسيتش في مرمى مالاتيا سبور.

ورفع تريزيجيه حصيلة صناعة الأهداف مع باشاك شهير في الدوري التركي إلى صناعتين، بينما سجل أربعة أهداف في 6 مباريات.

ويتواجد المصري كريم حافظ في تشكيل فريق مالاتيا سبور الأساسي، فيما دفع إيمري أوغلو المدير الفني لإسطنبول، بالمصري الدولي محمود حسن تريزيجيه في التشكيل الأساسي.