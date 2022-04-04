البدري: لم أجد مساندة في المنتخب .. تعرضت لحرب ممنهجة .. وقارنوا راتبي مع ما يتقاضاه اللاعبين

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:



يرى حسام البدري المدير الفني السابق لمنتخب مصر أنه تعرض لحرب ممنهجة أثناء توليه الفراعنة مشيراً إلى أن راتبه لا يقارن مع ما يتقاضاه اللاعبين في فرق القمة.

ورحل حسام البدري المدير الفني للمنتخب عقب التعادل مع الجابون في الجولة الثانية من دور المجموعات المؤهل للمرحلة الفاصلة المؤهلة لمونديال 2022 بقطر ليتولى بدلاً منه البرتغالي كارلوس كيروش.

وقال البدري لقناة المحور " ما تردد عن راتبي أثناء تدريبي لمنتخب مصر جاء ضمن حرب ممنهجة تعرضت لها ، ماذا يعني إنني أتقاضى 600 ألف جنيه في الشهر؟".

وتسائل " هل يليق بمدرب منتخب مصر أن يتقاضى 6 مليون جنيه في السنة ؟".

وواصل " أنظروا إلى ما يتقاضاه اللاعبين في أندية القمة وراتب كيروش ، لقد وافقت ورضيت من أجل المنتخب بنفس الراتب الذي كنت أتقاضاه في 2018 مع الأهلي".

وأنهى " الحديث عن راتبي جاء من أجل حسابات خاصة مع البعض وليس من أجل توضيح الحقائق للرأي العام".