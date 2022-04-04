شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يرفض مبدأ التقسيط في غرامة كهربا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفضت إدارة نادي الزمالك اقتراح أحد الوسطاء بتقسيط غرامة محمود كهربا لاعب الأهلي المعار إلى إتاي سبور التركي، وذلك بعدما حاول أحد الوسطاء جس نبض إدارة الزمالك بإمكانية تقسيط الغرامة نظرًا لأن اللاعب لا يستطيع سدادها دفعة واحدة، بخلاف فائدة الـ5% يوميًا علي مبلغ الغرامة.

وكشف مصدر داخل إدارة الزمالك عن أن النادي يرفض فكرة التقسيط خاصة أن اللاعب لم يرحل عن الزمالك بصورة تليق باسمه أو اسم النادي، وأن هروبه أضر بالزمالك فنيا في وقت من الأوقات بجانب عدم مراعاته لجماهير الزمالك عند رحيله.

وحصل الزمالك على حكم بتغريم محمود عبد المنعم "كهربا"، بسبب رحيله عن الفريق في 2019 ، وكان كهربا رحل عن الزمالك في صيف 2019 بداعي انتهاء عقده مع الزمالك، وانضم إلى ديسبورتيفو أفيس البرتغالي ومنه إلى الأهلي مطلع 2020.

وأصدرت محكمة التحكيم الرياضي عقوبة ضد كهربا بتغريمه مليوني دولار، بالإضافة إلى نسبة 5% كفوائد على الغرامة، منذ تاريخ الحكم الأول بتاريخ يونيو 2019.

ويتحمل اللاعب ونادي الزمالك مناصفة مصاريف التقاضي، ويلعب كهربا حالياً مع فريق هاتاي سبور التركي معارا من الأهلي.