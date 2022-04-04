شكرا لقرائتكم خبر عن 11 هزيمة وفوز وحيد وتعادل.. ماذا قدم النحاس في 13 مواجهة أمام الأهلي؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحظى عماد النحاس المدير الفني للاتحاد السكندري حالياً، بتاريخ حافل في مواجهة النادي الأهلي، خلال توليه لتدريب عدة فرق بالدوري العام وذلك قبل اللقاء المرتقب بين الأهلي والاتحاد، والمقرر إقامته يوم الأربعاء المقبل بمنافسات الدوري العام.

والتقى عماد النحاس مع الأهلي في أول مباراة رسمية بعدما اتجه للمجال التدريبي عندما كان يقود أسوان موسم 2015 -2016 وتحديدا ديسمبر 2015، وفاز الأهلي علي أسوان تحت قيادة النحاس بنتيجة 3-1.

وجاء تاريخ مواجهات عماد النحاس مع الأهلي كالتالي:

مع المقاولون

ـ خسر من الأهلي 1/0 في الدور الأول بالموسم الجاري

ـ خسر من الأهلي 2/0 في الدور الثاني لموسم 2021

ـ خسر من الأهلي 3/2 في الدور الأول لموسم 2021

ـ خسر من الأهلي 1/0 في الدور الثاني من موسم 2020

ـ خسر من الأهلي 2/0 في الدور الأول موسم 2020

ـ خسر من الأهلي 3/1 في الدور الثاني موسم 2019

ـ فاز على الأهلي 1/0 في الدور الأول بموسم 2019

مع طنطا

ـ خسر من الأهلي 2/1 في موسم 2018

مع الرجاء المطروحي

ـ خسر من الأهلي 4/1 في موسم 2018

مع الشرقية

ـ تعادل مع الأهلي 1/1 في موسم 2017

مع أسوان

ـ خسر من الأهلي 2/0 في موسم 2017

ـ خسر من الأهلي 4/0 في الدور الثاني موسم 2016

ـ خسر من الأهلي 3/1 في الدور الأول موسم 2016