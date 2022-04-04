شكرا لقرائتكم خبر عن محترفو الزمالك يتدربون صباحًا ومساء استعدادًا لبطولة أفريقيا للسلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض ثلاثى محترفى فريق كرة السلة بنادى الزمالك، تدريباتهم مرتين يوميًا، فى ظغطار الاستعداد للمشاركة مع الفريق فى بطولة أفريقيا bal والتى تقام فى الفترة من 9 إلى 19 ابريل الجارى بصالة حسن مصطفى بأكتوبر.

ويخوض اللاعبون المحترفون تدريب مسائى مع لاعبى الفريق، بالاضافة إلى خوض تدريب صباحى بمفردهم، ليكونوا على أتم استعداد، وبكامل قوتهم للبطولة الأفريقية.

وقرر مسئولى نادى الزمالك الاستعانة بالثلاثى مايكل ماكينى وداريل ستروبرى، وايك ديجو، فى منافسات البطولة الافريقية BAL التى تقام بمصر فى الفترة من 9 إلى 19 أبريل الجارى، فى ظل المستوى الذى ظهروا عليه خلال مشاركتهم مع الفريق خلال منافسات بطولة كأس العالم التى استضافتها مصر خلال فبراير الماضى، والتى حقق فيها الفريق المركز الرابع بعد الهزيمة امام ليكلاند فى مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

وقد وصل اللاعبون إلى القاهرة، و انضموا للفريق، استعدادا للبطولة التى تقام منافساتها بصالة حسن مصطفى بأكتوبر.

يذكر أن فريق كرة السلة بنادى الزمالك قد صعد الى الدور نصف النهائى من بطولة دورى السوبر بعد التغلب على الاتصالات فى ربع النهائى بنتيجة 3\1، بمنافسات BEST OF 5