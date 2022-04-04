شكرا لقرائتكم خبر عن نجم زملكاوى.. أسامة نبيه صاحب الإنجازات فى القلعة البيضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسامة نبيه مدرب عام فريق الزمالك، ولد فى 20 يناير 1975 ، ويعد أحد أهم نجوم نادى الزمالك السابقين، حيث كان من ضمن ناشئى الفريق الأبيض، ثم انتقل للترسانة عام 1995، قبل أن يعود للزمالك عام 1996، واستمر بالفريق الأول حتى العام 1999.

أسامة نبيه خاض تجربة احتراف بنادى آلتاى إزمير التركى عام 2000، ثم انتقل بعدها بعام لنادى الكويت، وعاد للزمالك مرة أخرى عام 2002، قبل أن ينتقل لنادى بلدية المحلة فى نفس العام، ثم قضى موسمين مع الفريق، ثم انتقل لنادى المصرية للاتصالات عام 2007.

نبيه كان ضمن قائمة منتخب مصر الفائزة ببطولة كأس الأمم الأفريقية عام 1998، فضلا عن فوزه بذهبية كرة القدم فى دورة الألعاب الأفريقية 1995 مع الفراعنة.

وتوج مع الزمالك بالدورى مرتين مواسم 2000 /2001 - 2002/2003 كما توج ببطولة كأس مصر 1999، وأحرز بطولة السوبر المحلى 2002.

أسامة نبيه شارك فى قيادة الزمالك لثلاث بطولات أفريقية، هى بطولة أفريقيا للأندية أبطال الدورى 1996، وكأس الكؤوس الأفريقية 2000، وكأس السوبر الأفريقى 1997.

وعام 2009 أعلن أسامة نبيه اعتزال الساحرة المستديرة، وبدأ بعد ذلك في التدرج بالمجال التدريبي، وكانت البداية في نفس هذه السنة بقطاع الناشئين بنادي الزمالك، قبل أن يصبح مُدربًا في الجهاز الفني للفريق الأول للزمالك عام 2013.

عقب تحقيقه لبطولة كأس مصر مع الزمالك، تلقى نبيه عرضًا من الاتحاد المصري؛ للعمل مدربًا في الجهاز الفني للفراعنة، والذي قاده حينها شوقي غريب، ووافق على العرض، واستمر مع المُنتخب الأول على الرغم من رحيل هذا الجهاز، قبل أن يأتي الأرجنتيني كوبر، ويُشكل جهازه الخاص، واستقر على أستمرار نبيه؛ ليسطر هذا الجهاز إنجازات طيبة للكرة المصرية في حيث ساهم نبيه في تأهل المُنتخب الوطنى لنهائيات كأس العالم بروسيا، لأول مرة مُنذ 28 عامًا قبل أن يرحل عن الفراعنة ويتولى منصب المدرب العام فى الزمالك.