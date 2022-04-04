تقارير: ماني يقترب من الرحيل عن ليفربول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: حسام الدين جمال

كشفت تقارير صحفية عن احتمالية رحيل السنغالي ساديو ماني عن صفوف ليفربول خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ومن المقرر أن ينتهي عقد ماني مع ليفربول في صيف 2023 (نهاية الموسم المقبل)، وحتى الآن لم يدخل مع إدارة النادي الإنجليزي في مفاوضات بخصوص توقيع عقد جديد.

وحسب ما ذكرته صحيفة "ليفربول إيكو" البريطانية، فإن وضع ماني الحالي يجعله أقرب للمغادرة في الميركاتو الصيفي، بدلا من رحيله مجانا في العام التالي.

موقف ماني يبدو مشابها لزميله المصري محمد صلاح، لكنه لا يقلق مسؤولي ليفربول بالقدر نفسه، حيث أن استبدال النجم السنغالي أسهل من استبدال "مو".

وأشارت الصحيفة إلى أن ليفربول يملك الثنائي الهجومي ديوجو جوتا ولويس دياز، وكلاهما قادر على اللعب في الناحية اليسرى التي يشغلها ماني، فيما لا يملك المدرب يورجن كلوب عددا كبيرا من الخيارات في الجهة اليمنى التي يلعب بها صلاح.

جدير بالذكر أن ماني (29 عاما) خاض 37 مباراة مع ليفربول هذا الموسم بمختلف المسابقات، سجل خلالها 14 هدفا وصنع هدفين.