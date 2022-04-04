"طلب الحفاظ على هؤلاء".. الخليج 365 يرصد كواليس جلسة كيروش واتحاد الكرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مراسل الخليج 365:

عقد أعضاء اتحاد الكرة جلسة مع البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر، مساء الأحد، للاتفاق حول مستقبله مع المنتخب.

وأصدر اتحاد الكرة بيانا، أكد خلال حصول كيروش على إجازة في بلاده، حتى الفصل في طلب مصر بإعادة مباراة السنغال بسبب أحداث الشغب.

وعلم الخليج 365، أن الثلاثة الممثلين لاتحاد الكرة جمال علام الرئيس، وعضوية محمد بركات، والمدير التنفيذي وليد العطار، نقلوا لكيروش رغبة الاتحاد في بقائه على رأس القيادة الفنية لمنتخب مصر، مؤكدين له أنه مشروع لمستقبل الكرة المصرية.

ووافق كيروش بشكل مبدئي على الاستمرار لكنه طلب فرصة للتفكير.

وأوضح مصدر باتحاد الكرة، أن الجلسة لم تشهد أي طلب من كيروش حول تعديل في عدد أندية الدوري، واكتفى بتسليم التقرير الفني لمباراتي السنغال، والفترة الماضية، للمجلس.

وقاد كيروش المنتخب المصري لمدة 7 أشهر، خلال الفترة من سبتمبر 2021 حتى مارس 2022.

وطلب كيروش الحفاظ على المساعدين الأجانب بجهازه الفني، وعصام الحضري مدرب حراس المرمى، فيما منح مجلس إدارة اتحاد الكرة حرية اتخاذ القرار بشأن ضياء السيد ومحمد شوقي.

وعلم يلا كورة، أنه في حالة رحيل ضياء السيد، ومحمد شوقي سيتم الاستعانة بمدرب واحد بدلا منهما في الجهاز الفني.