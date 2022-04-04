مبابي عن مصيره: لم أحدد مستقبلي والقرار ليس سهلاً

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سليمان غريب:

أثار الفرنسي كيليان مبابي نجم نادي باريس سان جيرمان، الجدل حول مستقبله في ظل ارتباطه بالرحيل إلى صفوف ريال مدريد.

وينتهي عقد مبابي مع باريس سان جيرمان في يونيو المقبل، ولم يتوصل لاتفاق حتى الآن بشأن تجديد تعاقده مع الفريق الباريسي.

وقال مبابي في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "لم أتخذ أي قرار بشأن مستقبلي، وبالتأكيد هناك الكثير من الاحتمالات".

وأضاف: "أعرف أن القرار تأخر كثيراً بالنسبة للبعض ولكن في النهاية هو قراري ولم أحسمه حتى الآن".

وأكمل النجم الفرنسي الشاب حديثه: "الجميع يتحدث عن الأمر يومياً ولكن إذا كنت اتخذت القرار لأعلنت عنه فوراً ولكن هذا لم يحدث حتى الآن".

وتابع: "لا أريد أن أرتكب أي خطأ في هذا الأمر، وجهتي المقبلة لم تتحدد وستساعدني عائلتي في هذا الاختيار".

وكشف مبابي عن إمكانية البقاء مع باريس سان جيرمان، قائلاً: "بالتأكيد نعم ولكن لم أحدد مستقبلي والقرار ليس سهلاً".

ويلعب كيليان مبابي في صفوف بارس سان جيرمان منذ صيف عام 2017 قادماً من موناكو.

وسجل مبابي هدفين في فوز باريس سان جيرمان على لوريان بنتيجة 5-1 في المباراة التي جمعتهما، الأحد، بالجولة الـ30 من الدوري الفرنسي.

ويتصدر باريس سان جيرمان جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 68 نقطة من 21 فوز و4 هزائم و5 تعادلات.