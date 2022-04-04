الامارات | تعرف إلى موعد قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف إلى موعد قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكمل فريق الأهلي المصري عقد المتأهلين للدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم بعد فوزه الثمين على ضيفه الهلال السوداني بهدف دون مقابل، وذلك في المباراة التي جمعت الفريقين في العاصمة المصرية القاهرة والتي انتهت فجر اليوم الأثنين بتوقيت الإمارات.

ويدين الأهلي بالفضل للاعبه حسين الشحات الذي سجل هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 75 ليضمن بذلك الفريق مرافقة صن داونز الجنوب افريقي للدور ربع النهائي، إذ رفع رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثاني خلف الفريق الجنوب افريقي المتصدر برصيد 16 نقطة «بدون خسارة».

وتسحب قرعة مرحلة الدور ربع النهائي في الساعة الواحدة من ظهر يوم غدٍ الثلاثاء بتوقيت الإمارات في مقر الاتحاد الإفريقي بالعاصمة القاهرة.

وإلى جانب كل من الأهلي المصري وصن داونز الجنوب إفريقي يشارك في ربع النهائي كل من الرجاء والوداد المغربيان، شباب بلوزداد وفاق سطيف الجزائريان، الترجي التونسي وبترو اتلتيكو الانجولي.

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