الامارات | خبير تحكيمي يوضح أحقية الأهلي المصري بضربتي جزاء أمام الهلال السوداني

شكرا لقرائتكم خبر عن خبير تحكيمي يوضح أحقية الأهلي المصري بضربتي جزاء أمام الهلال السوداني والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد الحكم الدولي السابق والخبير التحكيمي الحالي ناصر عباس، أن الأهلي المصري كان يستحق الحصول على ركلتي جزاء في المباراة التي جمعته الأحد مع الهلال السوداني بدوري أبطال إفريقيا وانتهت بفوز الأهلي بهدف نظيف حمل إمضاء حسين الشحات في الدقيقة 74.

وقال عباس في لقناة "الأهلي" الفضائية: "إن الأهلي كان يستحق ركلة جزاء صحيحة مليون في المئة نتيجة عرقلة اللاعب أحمد عبد القادر".

وأضاف: "ضربة جزاء واضحة وسهلة جدًا، ولكن لم يحتسبها الحكم (الزامبي جاني سيكازوي) بسبب سوء تمركزه".

وأوضح: "بيرسي تاو كان يستحق ركلة جزاء أخرى نتيجة الدفع في منطقة الجزاء من لاعب الهلال السوداني، والحكم المساعد لم يقم بدوره في هذه اللعبة".

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