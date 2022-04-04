الامارات | تشرين والوثبة.. قمة «صامتة» بطعم الانفراد بصدارة الدوري السوري

شكرا لقرائتكم خبر عن تشرين والوثبة.. قمة «صامتة» بطعم الانفراد بصدارة الدوري السوري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تتجه أنظار عشاق الكرة السورية، يوم غدٍ الثلاثاء، إلى استاد مدينة حمص، في لقاء قمة الدوري السوري الممتاز، حين يستضيف الوثبة المتصدر برصيد 44 نقطة، ملاحقه تشرين صاحب رصيد 43 نقطة، في مباراة تجمعهما لحساب الجولة 18، تقام في أجواء «صامتة» دون حضور جماهيري، جراء العقوبة المفروضة من قبل اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة في سورية، على جمهور نادي الوثبة، على أثر قيام الجمهور في مباراة فريقهم الجولة الماضية أمام الفتوة، بشتم طاقم الحكام، ورمي الحجارة على أرضية الملعب.

ويتطلع الوثبة على ارضه إلى رد دين تلقي الخسارة الوحيدة في الموسم الحالي التي جاءت أمام تشرين ذهاباً بنتيجة هدف دون رد سجل في الدقيقة 92، وسط تطلعات مشروعة للوثبة في موقعة الإياب، بخطف نقاط المباراة، وتوسيع فارق النقاط، نحو المضي قدماً لتحقيق حلم طال انتظاره، والتتويج بأول لقب للدوري بتاريخ النادي، إلا أن الوثبة سيفتقد في مباراته لخدمات لاعبه كرم عمران بعد تلقيه لبطاقة حمراء في مباراة الفتوة الأخيرة.

وتستند طموحات الوثبة، على قوة خطه الدفاعي، إذ يسعى الفريق إلى مواصلة تحطيمه الأرقام القياسية، حيث أن شباكه لم تستقبل أي هدف في 12 مباراة متتالية بالدوري، إضافة للقاء في مسابقة الكأس، كما أن دفاع الوثبة هو الأفضل حالياً بين فرق الدوري، لعدم تلقي شباك الفريق سوى هدفان في 17 مباراة.

وعلى الطرف الأخر، يدخل تشرين مباراته، بشعار الحفاظ على سجله الخالي من الهزائم في دوري الموسم الحالي، والسعي إلى خطف نقاط الفوز واعتلاء الصدارة، والاقتراب خطوة إضافية من اللقب الخامس تاريخياً والثالث على التوالي في بطولة الدوري.

ويعول تشرين في لقاء القمة على سرعة هجماته المرتدة وقوة دفاعات الفريق، التي قادت فريق «البحارة» كما يطلق عليه جمهور النادي، إلى تسجيل 28 هدفاً، واكتفاء شباكه في استقبال 10 أهداف طوال المباريات الماضية.

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