شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة خاصة فى الأهلي بين موسيماني وميكسيوني.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي عقد جلسة خاصة مع الموزمبيقي لويس ميكيسوني لاعب الفريق من أجل توجيه عدة رسائل له خاصة بمستواه ومستقبله مع المارد الأحمر.

ويرغب موسيماني في شحن بطاقة الصقة لدى اللاعب الموزمبيقي الذي يبدو إنه تأثر بوسائل الإعلام الفترة الماضية وكذلك إنطباعات الجمهور والسويشيال ميديا ولا يؤدي بشكل جيد.

وينوي المدير الفني للأهلي في التحدث مع ميكيسوني بشأن ضرورة التركيز مع الفريق وعدم التوتر أو الإنشغال بما يٌثار حالياً حول إمكانية الأستغناء عنه في ميركاتو الصيف المقبل.

وشارك ميكسيوني بديلاً في مباراة الهلال السوداني أمس ، الأحد، في ختام دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا والتى أنتهت بفوز الأهلي بهدف نظيف غير أن اللاعب لم يقدم أي جديد وظهر بمستوى متواضع ما زاد الهجوم ضده.