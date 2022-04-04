شكرا لقرائتكم خبر عن فقرة بدنية وفنية فى مران المقاولون بعد العودة من إجازة رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص محمد عودة المدير الفني للمقاولون العرب على عقد جلسة مع لاعبي الفريق، لشرح المتطلبات الفنية الفترة الحالية قبل أن يؤدي اللاعبون تدريبات بدنية قبل خوض فقرة فنية، وذلك على هامش المران الأول الذي خاضه المقاولون بعد انتهاء الإجازة التي حصل عليها اللاعبون خلال أول يوم رمضان.

واستأنف فريق المقاولون العرب، تدريباته مساء أمس الأحد، على أحد الملاعب الفرعية بالجبل الأخضر، استعداداً لاستئناف مباريات الدوري العام، ويستعد المقاولون العرب لمواجهة مصر المقاصة في اللقاء الذي يجمع الفريقين يوم 14 أبريل الجاري بالجولة 14 من عمر مسابقة الدوري العام.

وخاض المقاولون 3 مباريات ودية، تعادل في الأولى أمام أهلي بني غازي الليبي بهدف لكل فريق، قبل أن يخسر في الثانية أمام إنبي بثلاثة أهداف مقابل هدف، وأخيراً خسر من البنك الأهلي بهدف نظيف.

وكان المقاولون قد فاز في مباراته الأخيرة على الجونة في الدوري العام بنتيجة 2/1، ويعد الفوز على الجونة هو أول انتصار رسمي لذئاب الجبل فى مسابقة الدوري العام تحت القيادة الفنية لمحمد عودة، والذى تولى الإدارة الفنية للفريق في يناير الماضي، خلفاً لعماد النحاس الذي رحل عن المقاولون لتراجع النتائج.

وتقدم المقاولون العرب للمركز الـ 15 في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 11 نقطة بعدما خاض المقاولون 13 مباراة، فاز في مباراتين، وتعادل في 5 لقاءات وتلقى 6 هزائم، وسجل لاعبو المقاولون 12 هدفاً واستقبلت شباكهم 17.

وكان المقاولون قد تأهل إلى دور الـ 16 ببطولة كأس مصر بعد الفوز على المصرية للاتصالات في الدور التمهيدي بهدف نظيف سجله أحمد علي مهاجم الفريق.