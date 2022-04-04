وزير الشباب والرياضة يشهد احتفالية "ها أنا أحقق ذاتي" للاحتفال بيوم اليتيم

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القاهرة - سامية سيد - - صبحي: الاحتفال بيوم اليتيم يعكس القيم النبيلة السمحة داخل المجتمع المصري

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، احتفالية "ها أنا أحقق ذاتي"، التي نظمتها الوزارة من خلال التعاون بين الادارة المركزية للتنمية الرياضية، والإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية، اليوم الجمعة، بمركز مصر للمعارض الدولية، تحت رعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في إطار احتفالات مصر ب"يوم اليتيم".

وحضر الاحتفال اللواء خالد شكري رئيس جهاز الرياضة العسكري، اللواء اسماعيل الفار المدير التنفيذي للمجلس القومي للشباب، الدكتور عمرو حداد مساعد الوزير للتنمية الرياضية، الدكتورة سونيا عبد الوهاب رئيس الادارة المركزية للتنمية الرياضية، نجوي صلاح رئيس الادارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية، جيهان حنفي مدير عام الادارة العامة للبرامج التطوعية والكشفية، الدكتورة غادة جمال مدير عام الادارة العامة للقاعدة الشعبية، وعدد من السادة النواب، وممثلي بعض الوزارات المختلفة، وعدد من مديري مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات.

أكد وزير الشباب والرياضة أن الدولة تحرص على تقديم الرعاية الدائمة والكاملة للنشء والشباب، مشيراً الي الدولة المصرية تحتفل بيوم اليتيم في مشهد إنسانى يعكس القيم النبيلة السمحة داخل المجتمع المصري، مشيراً إلي أن رعاية فخامة الرئيس للاحتفالية هو انعكاس للاهتمام بدعم ورعاية أبناء مصر من الأيتام، والحرص علي إدخال السرور والبهجة على قلوبهم.

أشار "صبحي" أن الهدف من المشروع القومي "ها أنا أحقق ذاتي" هو تنمية مهارات الأيتام رياضيا وكشفيا، وصقل قدراتهم واكتشاف الموهوبين والمتميزين منهم، وتوجيه أوقات فراغهم بطريقة إيجابية بما يعود بالنفع والفائدة على المجتمع، في إطار خطة الوزارة لدمجهم في المجتمع وتشجيعهم على المشاركة في مختلف الأنشطة والاهتمام بممارسة الرياضة واكتشاف الموهوبين منهم.

وعبر الدكتور أشرف صبحي عن بالغ سعادته بالمشاركة في الاحتفال بيوم اليتيم، في هذا المهرجاني الفني والرياضي والترفيهي، مشيراً إلي ان وزارة الشباب والرياضة تنفذ العديد من البرامج للأطفال الأيتام، بالاضافة الي الحرص علي مشاركة الأيتام في مشروعات الرحلات التثقيفية القومية "اعرف بلدك" التي تنفذها الوزارة، مشيراً إلي أن وزارة الشباب والرياضة تتعاون مع الوزارات المختلفة في نشر قضية الوعي بالتحديات التي تواجه الدولة المصرية.

وتابع أن ما نشهده اليوم من تكريم أبناء المشروع القومي "ها أنا أحقق ذاتي" المتفوقين رياضياً يعكس الإرادة والرغبة فى تحقيق النجاح والتميز، وتحدٍ واضح للظروف المحيطة وإمكانية التغلب عليها، ودليل علي تكريم الدولة لكافة النماذج الناجحة والاهتمام بهم ورعايتهم.

وخلال الاحتفالية تم تكريم المتفوقين رياضياً من ابناء المشروع القومي "ها أنا أحقق ذاتي"، منهم اللاعب عمرو احمد في كرة السرعة في أوليمبياد المحافظات الحدودية، اللاعبة شهد أحمد عطية في كرة السرعة في أوليمبياد المحافظات الحدودية، اللاعب مصطفي ضاحي في لعبة الكاراتية في أوليمبياد المحافظات الحدودية، اللاعبة حنين احمد محمد في الكاراتية في أوليمبياد المحافظات الحدودية، نورهان هاني في لعبة الكاراتية والتي حققت المركز الثالث ببطولة الجمهورية، بالاضافة الي تكريم نور شعبان المذيع الرياضي أحد أبناء المشروع.

وتتضمن الحفل عروض فنية، وغنائية ورياضية، وأنشطة ترفيهية للأطفال، حيث شارك الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة في مباراة استعراضية لكرة القدم مع بعض الأطفال الأيتام.

وضم الحفل الفني استعراض للفنانة صفاء أبو السعود بصحبة مجموعة من الطلائع، وقدم المطرب حماده هلال العديد من الفقرات الغنائية، وقدم المطربان محمد رشاد وأحمد جمال كوكبه كبيره من الفقرات الغنائية، وتم تقديم فقرات استعراضية لطلائع من محافظات الشرقية والجيزة، بالاضافة الي استعراض لمركزي شباب السلام وكفر طهرمس، وكذا تم تقديم فقرة لفريق البركشن بوزارة الشباب والرياضة.