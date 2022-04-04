شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف قانون اللعبة.. الجمباز نشأت فى الحضارة اليونانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رياضة الجمباز هي نشاط بدني ممتع يمثّل الأساس لجميع الرياضات تقريبًا، ويُعلّم المشاركين كيفية الحركة والقفز واللّف والتأرجح وغيرها من حركات الجسم المرنة، تُسهم هذه الرياضة بشكلٍ فريد في تحسين اللياقة العامة للجسم والتنسيق والقوة والقدرة على التوازن وخفة الحركة وسرعتها، ويمكن أن يقوم بها الأشخاص من جميع الأعمار، وأصبحت أغلب النوادي الرياضية تحتوي على رياضة الجمباز، وتتم ممارستها إمّا كرياضة تنافسية أو لتحسين قوة الجسم ومرونته.

قوانين الجمباز:

قوانين الجمباز قد تختلف اختلافاً كبيراً وفقاً لمستوى المهارات في الدوري والمنافسة.

ومع ذلك توجد قواعد عامة في العديد من مجالات الرياضة، كما يوجد مجموعة عامة من الإرشادات الرياضة، التي تُتيح للاعبي الجمباز الهواة والمحترفون على حدٍّ سواء نظاماً ثابتاً نسبيّاً للتَّعليمات ونظام التسجيل.

وتُعدّ قواعد التسجيل عادة ما تُحرزها لجنة التَّحكيم بمسابقات الجمباز؛ وذلك اعتماداً على المستوى الدوري.

وقد يكون هناك بعض القُضاة عادة ما يكونوا اثنين يقيسون الصعوبة الروتينية، في حين أنَّ هناك ستة آخرين يقومون بتقييم الأداء والتفيذ.

أهم قوانين الجمباز:

تُقام مباريات الجمباز على شكلٍ تنافسيٍّ؛ إذا يقوم كلُّ متنافسٍ بأداء مجموعة من الحركات على مختلف الأجهزة. يُسجّل الحكَّام عدد خطة اللَّاعب أثناء أدائهِ للحركات، كما يسجّلون ما يُميّز أداءه وما ينقصهُ.

تُسجَّل النقاط لصالح اللَّاعب في الحركات الإجبارية، على أساس سرعة الحركات وعددها ومرونتها.

تحُسب نقاط الحركات الإجبارية على أساس درجة صعوبتها. يمارس تلك الرياضة كلّ مِن الرِّجال والنساء وتُقام مباريات لكل منهما.

وفي المباريات يجب أن يبلغ متوسَّط عُمر الرجال 21 سنة، أمّا الفتيات فيجب أن تتراوح أعمارهن من 11 إلى 15 سنة.