موعد مباراة الأهلى القادمة فى الدورى

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الاهلى لمواجهة الاتحاد السكندري فى إطار منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدورى الممتاز، بعد أن نجح الفريق الأحمر فى التأهل إلى ربع نهائي دورى أبطال أفريقيا بالتغلب على الهلال السودانى بهدف نظيف فى المباراة التى جمعت الفريقين امس .

موعد مباراة الأهلى والاتحاد السكندرى

ويلتقى الأهلى مع الاتحاد السكندرى بعد غد الأربعاء الموافق 6 ابريل ، حيث تقام المباراة فى التاسعة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة.

ترتيب الأهلى والاتحاد قبل مواجهة الأربعاء

يخوض الأهلى مباراة الاتحاد السكندري وهو فى المركز الأول متصدرا جدول ترتيب الدوري، برصيد 28 نقطة، فى المقابل يدخل الاتحاد السكندرى المباراة محتلا المركز التاسع برصيد 14 نقطة فقط.

فوز الأهلى على الهلال

وفاز الأهلي على الهلال بنتيجة 1-0، خلال المباراة التي جمعت بينهما، الأحد، على ملعب السلام، في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وسجل الهدف حسين الشحات في الدقيقة 74، بعد تمريرة عرضية مميزة من الجناح الأيسر أحمد عبدالقادر، لينجح الأهلي في حسم المباراة لصالحه.