شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يوجه رسالة قوية للمنافسين قبل سحب قرعة ربع نهائي الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه النادي المصري رسالة قوية إلى المنافسين المحتملين في الدور ربع النهائي ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، وذلك بعد تأهل الفريق البورسعيدي إلى هذا الدور بعدما احتل المركز الثاني في مجموعته برصيد 10 نقاط، خلف مازيمبي المتصدر برصيد 11 نقطة.

وأكد حسن عمار عضو مجلس إدارة النادي المصري والمتحدث الرسمي للنادي، أن الفريق الذي يضع هدفه على التتويج باللقب لا يهتم بإسم المنافس الذي سيواجهه، ويجب أن يكون جاهزاً لمواجهة أي فريق.

وأكد عمار على الدعم الكامل من مجلس إدارة النادي برئاسة سمير حلبية، للجهاز الفني واللاعبين للاستمرار في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية والوصول إلى مراحلها الأخير، وحصد البطولة لإسعاد جماهير بورسعيد.

وتقام غداً الثلاثاء، قرعة الدور ربع النهائي ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، حيث تأهل كل من، المصري وبيراميدز إلى هذا الدور كل في وصافة مجموعته، وهو ما جنب الفريقين الوقوع في مواجهة مباشرة مع بعضهما في ربع النهائي.

ويترقب المصري مواجهة فريق من ثلاثة تأهلوا على رأس مجموعتهم، وذلك بعدما صعد المصري لربع النهائي في وصافة مجموعته برصيد 10 نقاط، خلف مازيمبي المتصدر برصيد 11 نقطة.

ومن المتوقع أن يواجه المصري فريق، أورلاندو بايرتس، أو أهلي طرابلس، أو نهضة بركان المغربي.