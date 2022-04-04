شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس غرف الملابس.. طاهر يتمسك بتسديد ركلة تتويج الأهلى بالسوبر الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائمًا ما تشهد غرفة خلع الملابس العديد من الكواليس التى يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقّى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئاً، وغالباً ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس الفرق تُعد "المطبخ" الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الانتصارات والصعود إلى منّصة التتويج، كما يكون لها دور كذلك فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات.

وكشف أكرم توفيق لاعب فريق الأهلى عن كواليس قيام طاهر محمد طاهر بتسديد ركلة الجزاء خلال الركلات الترجيحية لمباراة الاهلى والرجاء فى السوبر الأفريقى، بدلا من محمد مجدى أفشة .

وقال توفيق فى تصريحات سابقة، أن أفشة لم يتهرب من تسديد الركلة، بل كان يريد أن يسجلها إلا إن طاهر أراد هو الأخر أن يقوم بتنفيذها، وبالفعل سددها طاهر وسجل الهدف، لكن أفشة متهربش من الركلة، كان عاوز يشوطها، وطاهر قال أنا هسجلها".