مرموش ينافس على جائزة أفضل لاعب صاعد في البوندسليجا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: حسام الدين جمال

ينافس المصري عمر مرموش، نجم شتوتجارت، على جائزة أفضل لاعب صاعد في الدوري الألماني خلال شهر مارس.

ونشر الحساب الرسمي للدوري الألماني "بوندسليجا" قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب صاعد خلال شهر مارس الماضي، وضمت كل من عمر مرموش (23 عاما) وأمين عدلي لاعب باير ليفركوزن (21 عاما) ويسبر ليندستورم لاعب أينتراخت فرانكفورت (22 عاما).

جدير بالذكر أن مرموش شارك في 3 مباريات مع شتوتجارت في الدوري الألماني خلال شهر مارس، سجل خلالها هدفا وصنع مثله.

وكان مرموش سبق له الفوز بالجائزة نفسها في شهر سبتمبر العام الماضي.

ويلعب المهاجم المصري مع شتوتجارت معارا من فولفسبورج حتى نهاية الموسم الحالي.