الأهلي يوضح موقف الرباعي المصاب.. ويعلق على المفاوضات مع بنشرقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سليمان غريب:

كشف سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي عن موقف المصابين وذلك بعد الفوز الذي حققه الفريق على الهلال السوداني في ختام مشوار دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وحسم الأهلي تأهله رسمياً إلى دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا عقب تغلبه على الهلال السوداني بهدف نظيف في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات.

وقال عبدالحفيظ في تصريحات تليفزيونية: "محمد عبدالمنعم شارك في التدريبات ولكننا رفضنا المجازفة به في لقاء الهلال السوداني ولكن بنسبة تتعدى الـ90% سيكون متاح لنا أمام الاتحاد السكندري".

وأضاف: "بالنسبة لصلاح محسن غاب عن الفريق لفترة طويلة ولكنه في خلال أيام قليلة سينضم للتدريبات الجماعية".

وأكمل: "محمد هاني بنسبة كبيرة لن يكون متاح معنا أمام الاتحاد السكندري في لقاء الأربعاء المقبل ولكن بنسبة كبيرة سيتواجد أمام المصري البورسعيدي، بينما لايزال رامي ربيعة أمامه الوقت لكي يعود مرة آخرى".

وعن التأهل إلى دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا، قال مدير الكرة بالأهلي: "الهدف الأهم تحقق بالتأهل لدور ربع النهائي".

وواصل: "سنواجه أحد أندية الترجي أو الوداد أو الرجاء ولكن كل مرحلة في البطولة لها حسابات مختلفة".

وفي سياق متصل، رد سيد عبدالحفيظ عن الأنباء التي ترددت في الأونة الأخيرة حول التعاقد مع المغربي أشرف بنشرقي نجم الزمالك وعودة محمود عبدالمنعم كهربا جناح الفريق المعار إلى هاتاي سبور التركي.

وينتهي عقد بنشرقي مع الزمالك بنهاية الموسم الحالي ويحق له التوقيع مع أي نادٍ، بينما يلعب كهربا في هاتاي سبور معاراً من القلعة الحمراء حتى نهاية الموسم.

وأكد عبدالحفيظ، قائلاً: "حالياً نركز فيما تبقى من الموسم، لدينا مباريات محلية وأفريقية".

وأضاف: "لدينا قواعد نسير عليها فيما يخص احتياجات الجهاز الفني والوقت مازال مبكراً للحديث عن الصفقات أو حتى الراحلين".

جدير بالذكر أن المارد الأحمر حسم وصافة مجموعته الأولى بدوري أبطال أفريقيا برصيد 10 نقاط خلف المتصدر صن داونز برصيد 16 نقطة، بينما ودع الهلال والمريخ السودانيين منافسات البطولة.