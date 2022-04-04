وليد مهدي يكشف كواليس الشغب الجماهيري في مباراة السنغال ومصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: حسام الدين جمال

كشف وليد مهدي، مسؤول تنظيم مباراة الذهاب بين مصر والسنغال في تصفيات كأس العالم، عن كواليس الشغب الجماهيري في مباراة العودة في داكار.

كان منتخب السنغال فاز على نظيره المصري بركلات الترجيح في الدور الفاصل بتصفيات كأس العالم 2022، بعدما فاز كل منتخب على أرضه بهدف دون رد.

وشهدت مباراة الإياب في السنغال شغبا جماهيريا واعتداء المشجعين السنغاليين على لاعبي منتخب مصر.

وقال وليد مهدي في تصريحات لبرنامج ملعب "On Time" على قناة "أون تايم سبورتس": "الجميع بذل أقصى ما لديه لتنظيم مباراة الذهاب أمام السنغال على أعلى مستوى، ساديو ماني (نجم المنتخب السنغالي) خرج من الملعب دون أن يتعرض له أي شخص، بل على العكس حصل على تشجيع الجمهور احتراما لكونه زميل محمد صلاح".

وأضاف: "في مباراة الإياب في السنغال حدث العكس تماما، كان ينبغي على مراقب المباراة تأجيل انطلاقها 30 دقيقة بعد تأخر حافلة المنتخب المصري، وكان عليه أيضا إيقاف المذيع الداخلي بالملعب".

وتابع: "الجمهور السنغالي كان يتعاطى المشروبات الكحولية قبل دخول المدرجات وبعد المباراة قاموا بتوجيه الإهانات للاعبين في النفق المؤدي لغرف الملابس بجانب استهدافهم بالليزر وزجاجات المياه".

وأتم: "محمد صلاح أصيب بالذهول بعد مباراة الإياب، وكان يقول أثناء خروجه من الملعب الإياب أمام (معقولة كده.. هو في كده؟)".