حوار.. مدرب الهلال يختار الأقرب للتتويج بدوري الأبطال.. والأفضل بالأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الرحمن طارق:

ودع الهلال السوداني بطولة دوري أبطال أفريقيا من دور المجموعات بعد الخسارة في الجولة الأخيرة أمام الأهلي، على ملعب الأهلي وي السلام بهدف دون رد سجله حسين الشحات.

وتأهل الأهلي رفقة صنداونز المتصدر، فيما ودع الهلال ثالثا ومواطنه المريخ رابعا في ذيل المجموعة، دور المجموعات.

الخليج 365 التقى بالمدرب البرتغالي جواو موتا المدير الفني لفريق الهلال، لمعرفة أسباب الخسارة، ورأيه في الأهلي، ومن المرشح الأول للبطولة هذا الموسم من وجهة نظره، ومصير مواطنه كارلوس كيروش مع منتخب مصر.

ما رأيك في المباراة أمام الأهلي؟

كانت لدينا استراتيجية واضحة ، لكنها بدأت في الانهيار عندما أصيب مهاجمنا في الشوط الأول وتم استبداله، هذا أثر علينا بشكل كبير في الشوط الثاني.

لعبت المباراة أمام الأهلي وكان يغيب عن الفريق لاعبين مميزين، ودفعت بثلاثة لاعبين محدودي المستوى ضد فريق رائع وذو خبرة مثل الأهلي، لم نتمكن من فعل أكثر مما فعلنا في المباراة.

هل الأهلي كان الأفضل في المباراة من وجهة نظرك؟

نعم الأهلي كان الأفضل وكنت أعاني من غيابات كثيرة كما تحدثت، لذلك ظهر الفريق بهذا المستوى، وعلينا أن نفهم متى يكون الخصم فريقًا أفضل منا، وفي هذه الحالة فقط يمكننا التطور.

من اللاعب الذي لفت إعجابك في الأهلي؟

محمد شريف، وأفشة، ومحمد الشناوي حارس المرمى، هم أهم لاعبي الأهلي، ويقدمون مستوى رائع مع الفريق.

هل تتوقع حصول الأهلي على دوري الأبطال هذا العام؟

في رأيي المرشح الأول هو صن داونز ولكن الأهلي يمتلك من الخبرات واللاعبين المميزين القادرين على الفوز بالبطولة في نسختها الحالية.

ما رأيك في مواطنك كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب ؟

كيروش مدرب ممتاز، ويجب أن تتوقف الجماهير دائمًا عن الهجوم على المدرب عندما لا تسير الأمور على ما يرام، كرة القدم ديناميكية للغاية وليس دائمًا يكون السبب الأساسي للخسارة هو المدرب، هناك عوامل أخرى تؤدي إلى الهزيمة.

هل تتوقع استمراره مع منتخب مصر؟

لست على علم بكل التفاصيل التي تجرى حاليا، ولكن من الجيد للكرة المصرية استمراره مستقبلا.