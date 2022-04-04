ميار شريف تقفز 6 مراكز وتعود لأفضل مرتبة لها في تصنيف لاعبات التنس

محمد اسماعيل - القاهرة - حصلت المصرية ميار شريف على المركز الـ61 في التصنيف العالمي للاعبات التنس المحترفات، الصادر اليوم الإثنين، لتعادل أفضل مرتبة حصلت عليها في التصنيف.

ميار شريف توجت أمس الأحد ببطولة ماربيلا للتنس، وقفزت 6 مراكز من المرتبة الـ67 لتصل إلى المركز الـ61 للمرة الأولى منذ نوفمبر 2021، بعدما وصلت إلى 1005 نقاط.

وتأكد حصول البولندية إيجا شفيونتيك على صدارة التصنيف، عقب اعتزال الأسترالية آشلي بارتي.

صعود شفيونتيك (20 عاما) للقمة كان أكيدا الأسبوع الماضي، عقب فوزها ببطولة ميامي المفتوحة للتنس على حساب نعومي أوساكا.

وحصلت شفيونتيك على 6711 نقطة فيما جاءت التشيكية باربورا كرجتشيكوفا في المركز الثاني بعد أن حصلت على 4975 نقطة.

وعلى مستوى الرجال، يتصدر الصربي نوفاك ديوكوفيتش التصنيف برصيد 8420، ويأتي خلفه مباشرة الروسي دانييل ميدفيديف برصيد 8410 نقطة.

وفشل ميدفيديف، الذي يشارك في المنافسات كلاعب محايد بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، في اعتلاء صدارة التصنيف في بطولة ميامي وحاليا يواجه فترة من الغياب بسبب إجراء عملية بسيطة.

وقفز الإسباني الشاب كارلوس ألفاريز 5 مراكز ليحتل المركز الـ11 بعد فوزه ببطولة ميامي.