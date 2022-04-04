اسم الشهرة (2).. سر تسمية نجم الزمالك بـ"دونجا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: أحمد شاكر

في كرة القدم المصرية يلعب اسم الشهرة الذي يطلق على اللاعبين دوراً بارزاً في تلخيص إمكاناتهم ومواصفتهم الجسدية والمهارية أيضاً على عكس بلاد أخرى تلجأ لاسم الشهرة لاختصار الأسماء، ومن هنا جاءت الفكرة في التوصل إلي حقيقة أسماء الشهرة التي التصقت بنجوم الكرة المصرية وحكايتها.

الخليج 365 أجرى حوارا مع تامر عبد الحميد نجم الزمالك السابق، تحدث فيه عن لقبه وسره والأسماء الأخرى التي ارتبطت به.

اللقب المفضل؟

لقب دونجا هو اللقب المحبب لي، أطلقه عليّ زملائي بمنتخب الشباب عام 1994 عندما كنا نشاهد مباريات كأس العالم سويا، كان عمري في ذلك الوقت 18 عاما، منتخب البرازيل حقق لقب تلك البطولة، وكان دونجا من أبرز لاعبيه في ذلك الوقت.

زملائي أطلقوا عليّ ألقابا كثيرة، منها صاحب الـ3 رئات والجندي المجهول، ولكن اللقب المفضل لي هو دونجا

تعليق لا تنساه؟

لا أنسى تعليق ميمي الشربيني على هدفي في نهائي دوري الأبطال، عندما ردد اسمي أكثر من مرة خلال تسجيلي الهدف وبعدما سجلته، قال: "تامر تامر تامر تامر تامر"

موقف لا تنساه؟

اسمي متشابه مع اسم تامر عبد الحميد ظهير الزمالك السابق، وهذا تسبب لي في مواقف غريبة، أي شيء يقوم به هو يُنسب لي ولا زلت أعاني من تشابه اسمي مع اسمه حتى الآن.

أتذكر أن إعلامية قابلتني وقالت لي إنها ذهبت لتجري معي حوارا، وبعدما وصلت اكتشفت أنه ليس أنا.

هتاف لا تنساه؟

هتاف جمهور الزمالك في المدرجات "تامر عبد الحميد لعيب زي الحديد"، كنت احبه منهم ولا أنساه.