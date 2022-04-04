باولو جوميز لمصراوي: غياب صلاح عن كأس العالم أمر محزن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: علي يحيى

باولو جوميز، مدرب برتغالي لمع اسمه في سماء الكرة السعودية، بعدما تولى تدريب عدة أندية أبرزها نادي نجران، وعمل مسؤولا عن برنامج تطوير المواهب والفئات السنية في نادي الوحدة، ويتولى حاليا القيادة الفنية لنادي الخليج.

وأجري الخليج 365 حديثا خاصا مع المدرب البرتغالي صاحب الـ48 عاما لاستطلاع رأيه في عدة أمور،

وإلى نص الحوار.

كيف ترى قرعة المجموعات لمونديال قطر.. وما هي أصعب المجموعات؟

أعتقد أنه من السابق لأوانه التنبؤ بأداء المنتخبات المشاركة في كأس العالم، ولكن الكلاسيكيات بين المنتخبات الكبرى ستكون مثيرة، بالإضافة إلى أفضل الفرق في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" هي المرشحة للفوز، ومع ذلك أعتقد أنه سيكون هناك العديد من المفاجآت.

كيف ترى مجموعتي البرتغال والسعودية؟

في رأيي، الكرة في المملكة العربية السعودية تطورت كثيرا في الفترة الأخيرة، وأتوقع أن يكون للمنتخب السعودي حضورا قويا في مجموعته.

أما منتخب البرتغال سيكون له تطلعات ورغبة في الوصول بعيدا بالمنافسة، مع جودة وخبرة اللاعبين لديه.

من وجهة نظرك أي فريق تتوقع أن يكون مفاجأة مونديال قطر؟

في هذا النوع من البطولات دائما ما توجد مفاجآت، وأعتقد بشكل خاص أن فريقا من أفريقيا يمكن أن يفاجئ الجميع.

ما رأيك في محمد صلاح لاعب ليفربول ومنتخب مصر؟

محمد صلاح لاعب عالمي ويمتلك مهارة عالية وقدرة على التسجيل من أنصاف الفرص، ومن المؤسف أنه ليس متواجدا في كأس العالم بقطر.

ما رأيك في الدوري المصري الممتاز وهل تلقيت عروضا من أنديته؟

الدوري المصري هو دوري تنافسي قوي يضم فرقا جيدة، من الواضح أن العمالقة الأهلي والزمالك هم المرشحون الدائمون لكن بيراميدز اقتحم الصراع هذا الموسم.

لقد تلقيت بعض العروض ولكن لم يغرني أي عرض منهم حتى الآن.

هل تعرف شخصيات رياضية مصرية علي المستوي الشخصي؟

ليس شخصيا لكنني أسمع دائما حديثا عن محمد أبوتريكة ومحمد صلاح والسيد مرتضى (منصور) وبعض اللاعبين المصريين الذين لعبوا في البرتغال مثل مجدي عبد الغني ومحمود عبد الرازق "شيكابالا".