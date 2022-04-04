شكرا لقرائتكم خبر عن أورلاندو ونهضة بركان ومازيمبي ..ماذا ينتظر بيراميدز في ربع نهائي الكونفدرالية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام غدًا الثلاثاء، قرعة الدور ربع النهائي ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، حيث تأهل كل من، المصري وبيراميدز إلى هذا الدور كل في وصافة مجموعته، وهو ما جنب الفريقين الوقوع في مواجهة مباشرة مع بعضهما في ربع النهائي.

ويترقب بيراميدز مواجهة فريق من ثلاثة تأهلوا على رأس مجموعتهم، وذلك بعدما صعد بيراميدز لربع النهائي في وصافة مجموعته برصيد 13 نقطة، خلف أهلى طرابلس المتصدر بنفس الرصيد غير أن المواجهات المباشرة انحازت للفريق الليبي.

ومن المتوقع أن يواجه بيراميدز فريق، أورلاندو بايرتس، أو مازيمبي الكونغولي، أو نهضة بركان المغربي.

وتأهل فريق مازيمبي في صدارة مجموعته برصيد 11 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن النادي المصري صاحب المركز الثاني برصيد 10 نقاط.

فيما تأهل أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي في صدارة مجموعته برصيد 13 نقطة، بينما تأهل من ذات المجموعة الاتحاد الليبي في المركز الثاني برصيد 11 نقطة.

وأخيراً تأهل نهضة بركان المغربي في صدارة مجموعته برصيد 10 نقاط، بفارق نتائج المواجهات المباشرة مع سيمبا التنزاني صاحب المركز الثاني بنفس الرصيد 10 نقاط.