شكرا لقرائتكم خبر عن الرجاء المغربى يرفع شعار الثأر من أهلى موسيمانى قبل قرعة دوري أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتزع فريق الأهلي بطاقة التأهل لدور الثمانية في بطولة دوري أبطال أفريقيا بفوز صعب على ضيفه الهلال السوداني في ختام دور المجموعات، ونجح المارد الاحمر في التأهل من دور المجموعات للمرة الرابعة عشرة في تاريخه وللمرة السادسة على التوالي،حيث فاز الأهلي على الهلال بهدف دون رد، سجله حسين الشحات في الدقيقة 74، بعد 7 دقائق فقط من مشاركته بديلا.

ورفع بطل مصر رصيده إلى 10 نقاط، ليحتل وصافة المجموعة الأولى، ويتأهل رفقة صن داونز الجنوب أفريقي إلى دور الثمانية، أما قطبا السودان، الهلال والمريخ، فقد ودعا البطولة معا بنفس الرصيد (4 نقاط).

قرعة دوري ابطال افريقيا ..الفرق المتأهلة لدور الثمانية بدوري الأبطال

وصلت ثمانية فرق إلى ربع نهائي البطولة، وهم صن داونز والأهلي عن المجموعة الأولى، بينما عن المجموعة الثانية تأهل الثنائي العربي الرجاء ووفاق سطيف.

والمجموعة الثالثة تأهل عنها الترجي وشباب بلوزداد، بينما وصل الوداد وبترو أتلتيكو عن المجموعة الرابعة.

قرعة دوري ابطال افريقيا .. منافس الأهلى المتوقع فى دور الثمانية

حسب نظام بطولة دوري أبطال إفريقيا، فإن الأهلي وبعد احتلاله وصافة المجموعة الأولى، سيواجه أحد الفرق المتصدرة من المجموعات الثانية أو الثالثة أو الرابعة، حسب القرعة.

وسيتجنب الأهلي الاصطدام مع صن داونز في ربع نهائي النسخة الحالية من دوري أبطال إفريقيا، بعد أن لعبا سويًا في دور المجموعات.

وذلك يعني أن الأهلي سيواجه فريقًا عربيًا في الدور ربع النهائي، وسيكرر أحد "الديربيات العربية" في دوري أبطال إفريقيا.

وتمكن الرجاء المغربي من الظفر بصدارة المجموعة الثانية، وفي المجموعة الثالثة نجح الترجي التونسي في خطف الصدارة، أما المجموعة الرابعة، تصدرها الوداد المغربي.

موعد قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2022

تنطلق قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا فى الثالثة عصر غداً الثلاثاء 5 أبريل 2021، فى مقر الاتحاد الافريقى الكاف بالقاهرة.

مواجهات الاهلى مع الرجاء المغربى قبل القرعة

تقابل الفريقان خلال 7 مباريات، فاز خلالها الأهلي في لقاء واحد فقط، بينما حسم التعادل نتيجة أربعة مواجهات، وحقق الرجاء الانتصار في لقاءين ، بينما كانت المواجهة الاخيرة بينهم على لقب كأس السوبر الافريقى ، وانتزع الأهلي مع موسيماني اللقب وقتها من الرجاء بالتعادل 1-1 بهدف طاهر محمد طاهر في الدقائق الأخيرة، قبل أن تبتسم ركلات الترجيح لبطل مصر، ليحقق اللقب للمرة الثانية على التوالي.