شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان صبحى يخضع لاختبار طبى قبل العودة لتدريبات بيراميدز اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع رمضان صبحي لاعب فريق الكرة الأول بنادي بيراميدز، لاختبار طبى اليوم، الإثنين، لتحديد موقفه من العودة للمشاركة في التدريبات الجماعية لفريقه، استعدادا لمواجهة الزمالك المقرر لها في العاشرة مساء يوم الأربعاء المقبل، علي ملعب الدفاع الجوى، من الجولة العاشرة المؤجلة من مسابقة الدورى الممتاز.

ويحدد الاختبار الطبى الذي سيخضع له رمضان صبحي اليوم، مدي جاهزية اللاعب للمشاركة في التدريبات الجماعية مع بيراميدز، وذلك بعدما انتي اللاعب من اللرنامج التأهيلي الذي خضع له فى الفترة الماضية بعدما تعرض لإصابة في الركبة.

وتعرض رمضان صبحي لإصابة عبارة عن تجمع دموي بالركبة، خلال مواجهة الصفاقسي التونسي بالكونفدرالية، وهو ما ادي لابتعاد اللاعب عن المشاركة مع فريقه، وكان اخرها عدم المشاركة في مواجهة زاناكو الزامبى التي اقيمت مساء أمس الأحد، علي ملعب الدفاع الجوى، في أخر جولات دور مجموعات الكونفدرالية الأفريقية، والتي انتهت بفوز بيراميدز بهدف دون رد سجله إسلام عيسي بالدقيقة 90.

بهذه النتيجة جاء بيراميدز فى المركز الثاني برصيد 13 نقطة، فيما يحتل أهلي طرابلس المقدمة برصيد 13 نقطة، وبفارق المواجهات المباشرة مع بيراميدز، فيما يأتي الصفاقسي التونسي في المركز الثالث برصيد 5 نفاط، وزاناكو في المركز الأخير بثلاث نقاط.