شكرا لقرائتكم خبر عن ميار شريف تتقدم للمركز 61 فى التصنيف العالمى لسيدات التنس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدمت البطلة المصرية ميار شريف لاعبة التنس، 12 مركزاً في التصنيف العالمي الجديد لسيدات التنس والصادر عن الاتحاد الدولي للعبة اليوم الاثنين، لتحتل المركز 61، وتقترب من اقتحام قائمة التوب 50، وذلك بعد تتويجها مؤخراً ببطولة ماربيلا الأسبانية، وكانت ميار شريف قد احتلت المركز الـ 73 في أخر تصنيف لها قبل التتويبج بتلك البطولة.



ميار شريف

وحصدت ميار شريف ، لقب بطولة ماربيلا الإسبانية، والتي تعد واحدة ضمن سلسلة بطولات التحدي تشالنجر ذات الـ 125 نقطة، التي تنظم تحت إشراف رابطة محترفات التنس WTA، وذلك بعد تغلبها على الألمانية تمارا كورباتسش بمجموعتين للاشئ كانت 7-6, 6-4 بعد أكثر من ساعتين، لتحقق بذلك ثاني القابها في WTA.

وجاء تأهل ميار شريف بطلة التنس المصرية إلى المباراة النهائية بعد الفوز على اللاعبة المونتيجرية دانكا كوفينيتش في نصف نهائي البطولة ، بنتيجة (7/5 و 7/6) ، ومن قبلها الفوز على السلوفاكية آنا كارولينا شميدلوفا 2-0 لتتأهل إلي نصف النهائي .

وكانت ميار قد بأت بالفوز على لاعبة إيطاليا إليزابيتا كوتشاريتو بمجموعتين نظيفتين في ثاني مبارياتها ببطولة ماربيلا للتنس المقامة بإسبانيا، وحققت ميار شريف الفوز بنتيجة 6/2 ، 6/4 في دور الـ 16 ، لتعتبر للدور ربع النهائي .