شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. صالح سليم يقود الأهلى للفوز على الإسماعيلى بثمانية أهداف دون رد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - في مثل هذا اليوم 4 أبريل 1958، نجح صالح سليم نجم الاهلى الراحل في قيادة المارد الأحمر للفوز على الاسماعيلى بثمانية أهداف دون رد فى اللقاء الذى جمع الفريقين على ستاد الجزيرة فى اطار الاسبوع الثانى عشر من الدورى.
الهزيمة القاسية ساهمت فى دفع الاسماعيلى للدرجة الثانية للمرة الاولى و الاخيرة فى تاريخه. سجل للاهلى صالح سليم سبعة اهداف (و هو رقم قياسى) فى الدقائق 12 و 15 و 65 و 78 و 83 و 85 و 87 و هدف اخر لتوتو فى الدقيقة 53، و كان طارق سليم قد اضاع ضربة جزاء.
مثل الاهلى فى ذلك اللقاء: عادل هيكل - رضا عبد الحميد - طارق سليم - طلعت عبد الحميد - رفعت الفناجيلى - طه اسماعيل - صالح سليم - وجيه مصطفى - ميمى الشربينى - سيد الضظوى - توتو، و حكم اللقاء الحكم محمود امام.
توج المارد الأحمر بـ42 بطولة دورى عام، و37 لقبا ببطولة كأس مصر، 10 ألقاب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصرى.
ونجح الأهلى فى الفوز بكأس الكؤوس الأفريقية 4 مرات أعوام 1984 و1985 و1986 و1993
وحقق المارد الأحمر الكونفدرالية مرة واحدة عام 2014، وتوج بالسوبر الأفريقى 7 مرات أعوام 2002 و2006 و2007 و2009 و2013 و2014، 2021 وحقق لقب وحيد بكاس الأفرو آسيوية عام 1998، ليتوج المارد الأحمر بـ23 لقبا قاريا حتى الآن.
على مدار تاريخه الطويل جمع النادى الأهلى بين بطولتى الدورى والكأس 15 مرة، كان أولها فى موسم "1948-1949" أول موسم تقام فيه مسابقة الدورى، الذى توج به المارد الأحمر، ونجح أيضا فى الفوز بلقب كأس مصر على حساب الزمالك "فاروق أنذاك" فى الوقت الإضافى "3-1."
فيما كان التتويج الأخير بالدورى والكأس موسم 2019 - 2020 حيث نجح الأهلى فى الجمع للمرة رقم "15" بين مسابقة الدورى والكأس بعد فوزه على طلائع الجيش بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلى للمباراة بالتعادل الايجابى بهدف لكل فريق.