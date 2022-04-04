شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. صالح سليم يقود الأهلى للفوز على الإسماعيلى بثمانية أهداف دون رد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في مثل هذا اليوم 4 أبريل 1958، نجح صالح سليم نجم الاهلى الراحل في قيادة المارد الأحمر للفوز على الاسماعيلى بثمانية أهداف دون رد فى اللقاء الذى جمع الفريقين على ستاد الجزيرة فى اطار الاسبوع الثانى عشر من الدورى.

الهزيمة القاسية ساهمت فى دفع الاسماعيلى للدرجة الثانية للمرة الاولى و الاخيرة فى تاريخه. سجل للاهلى صالح سليم سبعة اهداف (و هو رقم قياسى) فى الدقائق 12 و 15 و 65 و 78 و 83 و 85 و 87 و هدف اخر لتوتو فى الدقيقة 53، و كان طارق سليم قد اضاع ضربة جزاء.

مثل الاهلى فى ذلك اللقاء: عادل هيكل - رضا عبد الحميد - طارق سليم - طلعت عبد الحميد - رفعت الفناجيلى - طه اسماعيل - صالح سليم - وجيه مصطفى - ميمى الشربينى - سيد الضظوى - توتو، و حكم اللقاء الحكم محمود امام.

توج المارد الأحمر بـ42 بطولة دورى عام، و37 لقبا ببطولة كأس مصر، 10 ألقاب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصرى.